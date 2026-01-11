CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta amarissima per la Blue Factor di serie A1: a Lodi il Castiglione soccombe per 10-2 di fronte a una Bcc Centropadana che non ha fatto sconti. A pesare anche i cartellini rossi a Mattia Maldini e poi a Massimo Bracali. I giallorossi dopo i primi minuti di studio vanno in rete con Compagno e raddoppiano dopo nemmeno un minuto con Faccin. Maldini si aggancia a Compagno e per l’arbitro l’intervento è troppo irruento e scatta addirittura il cartellino rosso per il castiglionese. In power play il Lodi segna due gol con Borgo e Nadini. Il Lodi spinge e segna il 5-0 ancora con Borgo. Escobar si prende un blu, e poi nel finale l’argentino non capitalizza un rigore. Borregan invece mette dentro il 6-1 che manda le squadre al riposo.

Nella ripresa il ritmo cala e Nadini prende un cartellino blu con il Castiglione che non riesce a sfruttare la superiorità numerica. A metà tempo il secondo giallo costa al tecnico maremmano un cartellino rosso. Borregnan mette dentro il 7-0. La Blue Factor con Cabiddu, sfrutta il rigore: Porchera subentrato a Barozzi deve arrendersi. In rete va anche Diego Bracali per il 7-2, tiro all’incrocio e nel finale Nadini si scatena e segna tre gol a Irace entrato al posto di Saitta. Da registrare nel Castiglione l’esordio in A1 del 17enne Giulio Donnini (foto di Alberto Vanelli).

Bcc Centropadana AW Lodi- Blue Factor Castiglione 10-2

BCC CENTROPADANA A.W. LODI: Leonardo Barozzi, Riccardo Porchera; Morgan Antonioni, Lorenzo Giovannetti, Alessandro Faccin, Andrea Borgo, Giovanni Maria Monticelli, Davide Nadini, Aleix Bo Borregan, Francesco Compagno. All. Pierluigi Bresciani.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Gabriele Irace; Mattia Maldini, Diego Bracali, Diego Guarguaglini, Giulio Donnini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Davide Marcolin di Lusiana (Vi) e Giacomo Vischio di Thiene (Vi).

RETI: pt (6-0) 5’54 Compagno (L), 6’42 Faccin (L), 11’38 Borgo (L), 12’08 Nadini (L), 14’42 Borgo (L), 23’54 Borregan (L); st 16’22 Borregan (L), 17’17 rig. Cabiddu (C), 21’07 D.Bracali (C), 21’15, 23’13 e 24’55 Nadini (L).

NOTE: espulsioni definitive per Maldini e Massimo Bracali.

Tutt’altra musica in serie A2: al Casa Mora il Castiglione di Federico Paghi batte per 5-3 il newco Roller Matera, seconda vittoria consecutiva dopo il successo della scorsa giornata a Sarzana, e soprattutto un segno evidente di crescita di fronte a una squadra importante come quella di Valerio Antezza. Con Luigi Brunelli a disposizione, ma senza Diego Bracali dirottato in serie A1, l’avvio è al fulmicotone per i biancocelesti. Andrea Montatuti scede centralmente e batte Marimon. La gara rimane equilibrata: Santoni al 13′ si becca un blu, ma il Castiglione resiste in inferiorità. Il pari lucano arriva però con De Bari al 16′. Nel finale il Castiglione piazza un uno-due mortifero. Piro sfrutta il rigore per il 2-1 e nemmeno un minuto dopo Brunelli esce da dietro porta e insacca il 3-1. Un contrasto fra Nobili e Bordanove provoca il rosso per il castiglionese e il blu al materano e le squadre al riposo. Nella ripresa il Matera tenta in tutti i modi di tornare in partita scontrandosi con le parate di Bussotti. Piozzini trova il gol del 3-2 che riaccende i suoi, ma il Castiglione ricaccia lontano il Matera: prima è Filippo Montauti a girare in rete il 4-2 e poi Santoni recupera e insacca il 5-2. Sulla sirena Piozzini mette dentro il definitivo 5-3.

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera 5-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi.

NEWCO ROLLER MATERA: Jan Marimon Llopis, (Giovanni Pontrelli); Conrado Piozzini Pereyra, Luca Santeramo, Giorgio Giudice, Michele De Bari, Michele Ferrara, Giuseppe Corrado, Guillem Bordanove Riera, Daniele Gadaleta. All. Valerio Antezza.

ARBITRO: Matteo Fermi di Piacenza.

RETI: pt (3-1) 1’03 A.Montauti (C), 16’46 De Bari (RM), 19’53 rig. Piro (C), 20’49 Brunelli (C); st 14’54 Piozzini (RM), 19’35 F.Montauti (C), 22’56 Santoni (C), 24’58 Piozzini (RM).

NOTE: espulsione definitiva per Nobili.

Serie A1 – 13a giornata (ultima d’andata) 6/14 gennaio 2026

Tr Azzurra Novara-Sarzana 6-4

Blue Factor Castiglione-Teamservicecar Hrc Monza 4-6

Bcc Centropadana Lodi-Innocenti Cos. Follonica 9-2

Cp Grosseto-Indeco Afp Giovinazzo 4-2

Forte dei Marmi-Breganze 2-4

Why Sport Valdagno-Trissino 14/1

Ubroker Bassano-Cgc Viareggio 14/1

Serie A1 – 14a giornata (1a di ritorno) 10 gennaio 2026

Innocenti Cos. Follonica-Breganze 9-2

Bcc Centropadana Lodi-Blue Factor Castiglione 10-2

Cp Grosseto-Cgc Viareggio 8-3

Ubroker Bassano-Teamservicecar Hrc Monza 11/1

Tr Azzurra Novara-Trissino 11/1

Forte dei Marmi-Sarzana 14/1

Why Sport Valdagno-Indeco Afp Giovinazzo 4/2

La classifica

Trissino (12) 32 punti; Bassano (12), AW Lodi (14) 29; Cgc Viareggio (12) 28; Hrc Monza (13) 26; Valdagno (12) 25; Cp Grosseto (14) 23; Follonica (14) 21; Sarzana (13) 17; Forte dei Marmi (13) 10; Azzurra Novara (13) 9; Castiglione (14) 7; Afp Giovinazzo (13) 4; Breganze (14) 3

Serie A1 – 15a giornata gennaio 2026

Teamservicecar Hrc Monza-Cp Grosseto

Indeco Afp Giovinazzo-Tr Azzurra Novara

Sarzana-Innocenti Cos. Follonica

Breganze-Bcc Centropadana Lodi

Viareggio-Why Sport Valdagno

Trissino-Forte dei Marmi Cgc

Blue Factor Castiglione-Ubroker Bassano

Serie A2 – girone B – 6a giornata 10/11 gennaio 2026

Rh Scandiano-Nova Medicea Viareggio 2-5

Mgm Remaplast Eboli-Iren Follonica Sosp.

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera 5-3

Forte dei Marmi-Sarzana

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 21/3

La classifica

Rh Scandiano (6), Rot.ca Camaiore (6) 15 punti; Roller Matera (6), Forte dei Marmi (5) 12; Spv Viareggio (6), Pumas Viareggio (6) 9; Castiglione (6) 6; Sarzana (5), Cresh Eboli (5) 3; Follonica (5) 0

Serie A2 – girone B – 7a giornata 17/18 gennaio 2026

Nova Medicea Viareggio-Mgm Remaplast Eboli

Rotellistica Camaiore-Rh Scandiano

Iren Follonica-Newco Roller Matera

Sarzana-Spv Viareggio

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione