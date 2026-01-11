GROSSETO – Un ragazzo minorenne è rimasto gravemente ferito nella serata di sabato 10 gennaio in seguito a un’aggressione avvenuta nei pressi dell’anfiteatro sulle Mura, tra la zona della Cavallerizza e piazza del Sale.

L’allarme è scattato alle 21.20, quando il 118 è stato attivato per soccorrere una persona con ferita in via Mazzini. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Grosseto e l’automedica, insieme alle forze dell’ordine. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Grosseto in codice 3, cioè in condizioni gravi.

Le indagini e la Polizia in azione

Tracce di sangue lungo la scalinata dell’anfiteatro e fino a piazza del Sale, insieme a un cappello insanguinato, indicano che l’aggressione sarebbe avvenuta nella zona delle Mura, un’area già nota per episodi di violenza e spaccio.

La Polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude che possa trattarsi di una lite degenerata, forse con l’utilizzo di un’arma da taglio.

Le indagini sono in corso.