GROSSETO – «Ora basta, siamo stanchi. Quanto accaduto nella serata di sabato a Grosseto suscita profondo sdegno e sconcerto» ad intervenire, dopo la Lega, è il Comitato remigrazione e riconquista.

Scontri tra bande

«Gli scontri tra bande rivali di origine straniera, la violenza commessa da immigrati stavolta culminata in un accoltellamento in pieno centro, tra decine di persone – in gran parte adolescenti – che affollavano piazza del Sale, rappresentano un fatto gravissimo che non può essere derubricato a semplice episodio isolato».

«Grosseto come tutta l’Italia sta pagando il prezzo di anni di immigrazione incontrollata e di assenza di regole, che hanno trasformato alcune aree delle nostre città in luoghi di violenza, degrado e insicurezza. È sotto gli occhi di tutti che gran parte di questi episodi veda come protagonisti soggetti che non si sono mai integrati e che vivono il nostro territorio come una terra senza doveri» continua.

«La sicurezza, l’identità e la convivenza civile non sono negoziabili. Chi viene in Italia deve rispettarne le leggi, i valori e la comunità che lo accoglie. Chi rifiuta queste regole, chi delinque o semina violenza, non può e non deve restare. Grosseto merita di essere una città sicura, ordinata e riconoscibile nella sua identità».

Politica remigrazione

«Per questo riteniamo non più rinviabile una seria e coraggiosa politica di remigrazione, intesa come rimpatrio effettivo di chi non ha titolo a rimanere o si rende responsabile di reati. L’accoglienza non può mai diventare giustificazione dell’illegalità, né la paura dei cittadini può essere sacrificata in nome dell’ideologia».

«È proprio per dare una risposta concreta e strutturata a questa emergenza che diverse sigle hanno deciso di unire le forze e fondare il Comitato Remigrazione e Riconquista, con l’obiettivo di presentare una proposta di legge capace di fornire, una volta per tutte, risposte serie ed efficaci sul rimpatrio di chi non ha diritto di restare nella nostra Nazione. A partire dal mese di febbraio prenderà il via la raccolta firme anche a Grosseto e nei prossimi giorni sarà ufficializzata la nascita del Comitato sul territorio comunale, che già annovera tra le proprie fila un consigliere comunale. Difendere la sicurezza significa difendere la nostra comunità, la nostra identità e il nostro futuro» conclude la nota.