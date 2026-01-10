GROSSETO – Prestigiosa vittoria del Circolo Pattinatori che, davanti al pubblico amico, mette al tappeto l’imbattuto Cgc Viareggio, disputando probabilmente la più bella prestazione di questa stagione. I versiliesi, terzi in classifica, si sono trovati di fronte una squadra che, con personalità, determinazione e tanto cuore, ha saputo recuperare lo svantaggio iniziale già nel primo tempo, per poi allungare nella ripresa.

“Una vittoria bellissima – ha commentato mister Massimo Mariotti – che è frutto della crescita della squadra da ottobre ad oggi. In quattordici giornate non ci sono squadre che ci hanno messo alle corde. E devo ringraziare i miei ragazzi per quello che hanno fatto e che faranno nelle prossime settimane. Dopo questa vittoria posso affermare con certezza che siamo ormai fuori dai playout”.

Il Cgc Viareggio parte forte: prima colpisce un palo e al 3′ va in vantaggio con un tiro dalla distanza di Cinquini, che s’infila nel sette alla sinistra di Franco Scarso.

Il Grosseto si riporta immediatamente in avanti e al 5′ fa gridare al gol su un tiro di poco fuori di Barragan, su un delizioso suggerimento di Saavedra. Un veloce contropiede, concluso con una conclusione volante di Ambrosio, consente al versiliesi, dopo sette minuti di gioco, di raddoppiare. Al 12′ Vargas si vede sbarrare la strada dal portiere Barozzi, ma il Grosseto nel giro di un minuto e mezzo pareggia i conti: prima Vargas tocca il tiro di Saavedra di quel che basta per mandare fuori tempo il portiere, poi il capitano Saavedra esce con la palla da dietro la porta, si accentra e lascia partire un tiro imprendibile per Gomez. A 5 minuti dal riposo il Viareggio rimane con l’uomo in meno per il rosso a Muglia, reo di aver dato una gomitata a Sillero; nei quattro minuti di penalità i bianconeri si difendono bene, anche se avrebbe meritato miglior fortuna il tiro di Paghi, che sbatte contro la traversa. A 2’10 perde Sillero, ma le difese chiudono ogni varco e si va all’intervallo sul 2-2.

Al 3′ della ripresa il Grosseto commette il decimo fallo di squadra: Franco Scarso ferma alla grande il tiro diretto di Ambrosio. Il Cp va vicino al vantaggio con un gran tiro di Sillero; all’8 Saavedra, dopo essere rimasto per diversi minuti in panchina per una botta al polso, mette a sedere Gomez, che in qualche maniera si salva. Proprio Stefano Paghi, al primo centro dell’anno, porta in vantaggio i biancorossi con una precisa rasoiata da destra sullo straordinario assist di Saavedra. Sulle ali dell’entusiasmo, con il pubblico che spinge i ragazzi di Mariotti, arriva anche il 4-2 firmato da Nicolas Barbieri con un gran tiro dalla distanza. Gomez si conferma un super portiere per evitare il quinto gol sulla fucilata di Saavedra al 13′ e sul diagonale di Sillero al 14′. Scarso dice invece no a Rosi, che prova da lontano. Il 5-2 è un piccolo capolavoro di Barragan che, palla nella stecca, parte dalla propria difesa e lascia partire un tiro che s’insacca alle spalle di Gomez. Il Viareggio non s’arrende a poco più di quattro minuti dalla fine accorcia le distanze con un tiro dalla distanza di Lombardi, ma Saavedra con un gran gol al sette ristabilisce le distanze. La pista “Mario Parri” è un catino infernale, con un gruppo di tifosi della Curva Nord dell’Usg che riscaldano l’ambiente con i loro cori. Barragan mette a segno il settimo gol, mentre Vargas batte il giovane Poletti su rigore, dopo il rosso a Pablo Gomez.

Circolo Pattinatori Grosseto-Cgc Viareggio 8-3

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

CGC VIAREGGIO: Gomez, Filippo Paoletti; D’Anna, Lombardi, Ambrosio, Rosi, Muglia, Francesco Poletti, Cinquini, Torner. All. Mirco De Gerone.

ARBITRI: Matteo Galoppi e Carlo Iuorio.

RETI: nel p.t. 2’31 Cinquini, 7’01 Ambrosio, 11’10 Vargas, 12’48 Saavedra; nel s.t. 9’32 Paghi, 10’14 Barbieri, 19’45 Barragan, 20’48 Lombardi, 21’08 Saavedra, 23’29 Barragan, 24’29 Vargas (rig.).

NOTE: espulsione definitiva per Muglia a 19’57 p.t. e Gomez 24’29 s.t.; espulsione (2′) Sillero nel p.t., Barragan nel s.t.