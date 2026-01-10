FOLLONICA – L’associazione La Farfalla esprime un sentito e particolare ringraziamento al gruppo Anse di Follonica, con un riconoscimento speciale rivolto al presidente Raffaele Casuccio e a tutto il suo staff, per la generosa donazione destinata al restauro della futura nuova sede dell’associazione, che sorgerà nel cuore della città.

Il ringraziamento è arrivato in occasione del pranzo pre-natalizio organizzato a Follonica, un appuntamento molto partecipato e pienamente riuscito, durante il quale sono state illustrate ai presenti le attività che l’associazione La Farfalla svolge attualmente sul territorio in ambito assistenziale. Nel corso dell’incontro sono stati inoltre presentati i progetti futuri, che potranno essere realizzati anche grazie alle offerte e al sostegno di chi sceglie di affiancare l’associazione nel suo percorso di solidarietà.

La nuova sede dell’associazione La Farfalla, situata in piazza Falcone e Borsellino, rappresenta un traguardo importante. Un risultato reso possibile grazie al supporto dell’amministrazione comunale, alla collaborazione di alcuni comuni limitrofi, di associazioni del territorio e di privati cittadini che hanno creduto nel valore del progetto. La disponibilità di spazi più ampi consentirà all’associazione di rafforzare e ampliare la propria attività, operando con maggiore efficacia sul territorio, in particolare nello svolgimento dei servizi dedicati alle cure dei malati terminali.

«Ci auguriamo – sottolinea Claudio Romagnoli, referente e coordinatore dell’associazione La Farfalla – che in futuro la sensibilità verso gesti di questo tipo possa crescere sempre di più, affinché sia possibile costruire un domani migliore, fondato sulla solidarietà e sull’attenzione verso chi vive situazioni di grande fragilità».

Un messaggio di gratitudine e speranza che conferma quanto la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini sia fondamentale per garantire servizi essenziali e umanità a chi ne ha più bisogno.