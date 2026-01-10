GROSSETO – Doveva chiudersi alle 22 di stasera la vendita online dei tagliandi per accedere al Comunale Enzo Blasone di Foligno. “L’Us Grosseto 1912 comunica – ha diramato la società biancorossa – che a seguito delle difficoltà riscontrate nella giornata odierna per l’acquisto dei biglietti online, come segnalatoci da diversi sostenitori biancorossi, ci sarà la possibilità di acquisto, al prezzo di € 15, per il solo settore TRIBUNA. Un incaricato della società, nella giornata di domenica 11 gennaio, sarà a disposizione dalle 13,30, davanti all’ingresso della tribuna, per permettere ai tifosi biancorossi che non siano riusciti ad acquistare il biglietto online, di accedere all’impianto” (foto d’archivio di Paolo Orlando).