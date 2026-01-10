GROSSETO – Prima trasferta del 2026 per il Grifone mattatore del girone E di serie D, pronto ad affrontare la quinta Foligno. Appuntamento cruciale contro un rivale mai battuto in terra nemica, che segna molto e con tanti uomini, reduce da tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro gare: vietato abbassare la guardia quindi, nonostante l’ampio gap dalle dirette inseguitrici (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Il discorso di Foligno è giusto – ha detto l’allenatore grossetano Paolo Indiani – all’andata è stata una delle poche partite in cui siamo stati in difficoltà e una delle poche giocata alla pari e forse l’hanno fatta meglio loro, credevo ci dessero fastidio per la vittoria del campionato, sono un po’ indietro ma i valori della squadra restano, è un banco di prova importante e loro vorranno dimostrare di essere davvero, come lo sono, una delle migliori del girone. Dovremo andare là come se non avessimo dieci punti di vantaggio. Situazione giocatori? Rientra Sabelli dalla squalifica. La settimana è stata costellata da varie malattie ed influenze varie. Tre giocatori hanno fatto un allenamento solo, non arriviamo là nel migliore dei modi possibili ma se siamo forti dobbiamo passare sopra anche a queste cose”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciabuschi, Ciraudo, D’Ancona, Disanto, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Marcu, Marzierli, i nuovi acquisti Masini e Monteverde, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio è domani domenica alle 14,30 al Comunale Enzo Blasone di Foligno.

Il programma e gli arbitri della 19esima giornata del girone E:

Follonica Gavorrano-Poggibonsi (Panici, Aprilia)

Fulgens Foligno-Grosseto (Palmieri, Avellino)

Ghiviborgo-Sporting Trestina (Fresu, Sassari)

Prato-Camaiore (Monti, Como)

San Donato Tavarnelle-Aquila Montevarchi (Zaccheria, Legnago)

Seravezza Pozzi-Cannara (Morello, Tivoli)

Siena-Orvietana (De Angelis, Nocera Inferiore)

Terranuova Traiana-Scandicci (Testoni, Ciampino)

Sansepolcro-Tau Altopascio (De Stefanis, Udine)

La classifica:

Grosseto 47 punti; Seravezza, Tau Altopascio 37; Prato 32; Foligno 30; Terranuova Traiana 28; Siena 26; Ghiviborgo, San Donato Tavarnelle 24; Scandicci, Follonica Gavorrano, Aquila Montevarchi 22; Orvietana, Sporting Trestina 20; Camaiore 17; Sansepolcro 13; Cannara 11; Poggibonsi 7