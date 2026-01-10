GROSSETO – «Il Partito Democratico provinciale esprime profonda preoccupazione per il grave disinteresse dimostrato dal Governo nei confronti della realizzazione e del completamento della Tirrenica. Ripartire da zero, come dichiarato da un noto senatore del centrodestra, è semplicemente scandaloso», affermano il segretario provinciale Giacomo Termine e il responsabile infrastrutture della segreteria provinciale Daniele Tonini.

«Ancora una volta il Governo dimostra di non avere alcuna visione chiara per le infrastrutture della Maremma. Il Governo Meloni e il ministro Salvini devono cambiare immediatamente rotta, destinando le risorse necessarie al completamento della Tirrenica e alla sua manutenzione, invece di introdurre pedaggi ingiustificabili come quello del casello inutile di Rosignano Solvay, senza affrontare il nodo centrale: finanziare subito i lotti a sud della provincia e subito dopo, i successivi lotti fino a San Pietro in Palazzi – proseguono Termine e Tonini -. Gravissima è anche la situazione del manto stradale, fortemente deteriorato e causa di numerosi incidenti negli ultimi mesi, in particolare nel tratto sud di Capalbio e nel segmento che va dall’uscita di Giuncarico fino a Grosseto. La sicurezza stradale non può essere sacrificata sull’altare della propaganda e del populismo. Invece di fare demagogia su altri temi – proseguono Termine e Tonini – il Governo sia finalmente concreto almeno sulle infrastrutture».

«Come ribadito ieri dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel corso della conferenza stampa – si legge ancora nella nota – la Regione non intende fare nessun passo indietro. Il Partito Democratico ha sempre lavorato per garantire da subito un’infrastruttura in grado di assicurare sicurezza e sviluppo lungo tutta la tratta tirrenica. Lo stanziamento annunciato dal presidente Giani, pari a 100 milioni di euro per il tratto sud, rappresenta la conferma concreta dell’impegno della Regione Toscana e del Partito Democratico affinché l’opera sia rapidamente finanziata e appaltata nei lotti già pronti, dotati di progettazione valida».

«Il Partito Democratico continuerà a vigilare, anche attraverso i propri rappresentanti istituzionali, affinché l’obiettivo di una strada sicura, moderna e adeguata allo sviluppo di questo territorio venga finalmente raggiunto».