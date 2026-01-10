GROSSETO – La seconda giornata di andata del campionato di serie B, mette di fronte domenica 11 gennaio alle 18, sulla pista di via Mercurio, il Circolo Pattinatori Grosseto e il Viareggio Hockey. I biancorossi di Marco Zanobi, reduci dal bel successo sulla pista del CGC Viareggio cercheranno di fare il bis. Il tecnico spera di recuperare alcuni dei giocatori assenti al Pala Barsacchi per aumentare le possibilità di successo contro un avversario nell’Opening Day ha pareggiato (6-6) in casa contro il Follonica Hockey.

“I ragazzi sono carichi – ha detto l’allenatore Marco Zanobi – e contro un’avversaria alla loro portata puntano a conquistare un’altra vittoria”.

Nelle ultime settimane si è rivisto agli allenamenti un prospetto come Tancredi Betti che nelle prossime giornate sarà pronto per dare una mano a un quintetto che è partito con l’obiettivo di disputare un campionato e di far crescere i giovani in rosa.

Rispetto all’Opening Day, il C.P. recupera Mattia Giabbani e avrà anche il secondo portiere Moreno Saletti.

Questi i convocati: Squarcia, Saletti; Bruzzi, Lorenzo Perfetti, Cardi, Muntean, Giusti, Giabbani, Bianchi ed Emanuele Perfetti.