SANTA FIORA – Il Monte Amiata si è risvegliato sotto un candido manto bianco dopo la nevicata della notte, regalando uno scenario tipicamente invernale e particolarmente suggestivo. Le temperature rigide, con –4 gradi registrati in vetta, hanno favorito l’accumulo nevoso, creando le condizioni ideali per un fine settimana che si preannuncia molto frequentato da turisti e appassionati della montagna.

(Foto: pagina Facebook Monte Amiata)

Viabilità

Dalle prime ore del mattino sono entrati in azione i mezzi della Provincia e del Comune, impegnati nelle operazioni di sgombero neve e di messa in sicurezza della viabilità principale e secondaria. Gli spazzaneve e i mezzi spargisale stanno operando secondo quanto previsto dal piano neve, con interventi programmati che interesseranno progressivamente tutte le strade del territorio.

Le autorità raccomandano la massima attenzione alla guida, invitando a moderare la velocità, a rispettare eventuali indicazioni o restrizioni alla circolazione e a mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, utilizzando catene da neve o pneumatici invernali.

Il sindaco: «Chi non deve per forza prendere la macchina non la prenda»

A commentare la situazione è il sindaco Federico Balocchi, che ha affidato ai cittadini un messaggio di buon senso e serenità:

«È nevicato stamattina. Bello. E siccome sabato, chi non deve per forza prendere la macchina non la prenda e si goda la giornata. Chi deve farlo, con catene o gomme antineve. I mezzi spazzaneve comunali e della Provincia sono attivati e, tranquilli, gradualmente passeranno tutte le strade secondo quanto previsto dal piano neve. Buona giornata».

Un invito, dunque, a vivere la neve con entusiasmo ma anche con responsabilità, per godere appieno delle bellezze dell’Amiata in totale sicurezza.