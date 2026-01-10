Foto di repertorio

GROSSETO – E’ un pareggio esterno il primo impegno ufficiale dell’Atlante Grosseto, che nell’anticipo della 14esima di campionato impatta 2-2 sul parquet della seconda Lecco. Al Palataurus marcature tutte nella ripresa, dopo un primo tempo con un rosso per parte. Rompe il ghiaccio Seferi con una doppietta, rimediano Toni Jodas e Schettino.

Soddisfatta la società biancorossa, che così ha commentato sulla propria pagina Facebook: “Partita durissima, livello altissimo in campo. Il Lecco spinge, noi non molliamo mai: la rimettiamo in piedi nel finale, con carattere e cuore. Toni Jodas subito decisivo al rientro. Schettino freddezza e personalità. Da qui si riparte. Sempre più uniti, sempre più affamati”.

Atra mossa di mercato in uscita in casa Atlante. Dopo l’addio di Decio Restaino e del vice capitano e colonna biancorossa Federico Baluardi a novembre, anche Sebastian Vasile ha dismesso la maglia grossetana, con tutti gli auguri di buona fortuna da parte dell’intera società.