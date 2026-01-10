GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 10 gennaio 2026
Ariete attivo: ma oggi ti concedi lentezza.
Toro presente: sai essere un punto fermo.
Gemelli vivace: ma oggi più attento agli altri.
Cancro, segno del giorno, sarà dolce, protettivo, profondo: oggi senti il bisogno di vicinanza e autenticità.
Consiglio escursione: rilassati presso le Terme di Saturnia, dove l’acqua calda scorre lenta come i tuoi pensieri più intimi.
Leone entusiasta: giornata positiva per i rapporti.
Vergine serena: porti armonia in casa.
Bilancia gentile: ma oggi anche determinata.
Scorpione passionale: ma oggi scegli la tenerezza.
Sagittario leggero: ma oggi senti anche profondità.
Capricorno stabile: ma oggi ascolti più a fondo.
Acquario empatico: giornata da condividere.
Pesci sensibili: ma oggi molto lucidi.