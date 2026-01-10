FOLLONICA – Il Carnevale di Follonica ha svelato le sette reginette dei rioni che si sono presentate al Sox Restaurant & Disco. Per la prima volta con questo nuovo format le bellezze dei rioni Capannino, Cassarello, 167 ovest, Centro, Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova accompagnate dai rispettivi presidenti si sono svelate al pubblico del golfo che le ha così conosciute ammirandole in passerella prima di scatenarsi in pista fino a notte fonda. Ecco chi sono le sette reginette dei rioni (assente il rione Chiesa che quest’anno allestirà il carro di Re Carnevale).

RIONE CAPANNINO

La reginetta 2026 del rione Capannino-Corti Nuove San Luigi è Luisa Leone

Luisa ha 23 anni, vive a Follonica ed è nel mondo del Carnevale fin da piccola, finché nel 2024 sceglie il Rione Capannino, che quest’anno la elegge come sua Miss. Da sempre legata alla danza, con un percorso che l’ha vista crescere negli stili latinoamericani, sceglie di mettersi in gioco in questo ruolo per superare la sua timidezza e mettersi alla prova. Affronterà questa esperienza dando il massimo, con l’obiettivo di divertirsi e rappresentare al meglio la sua “piccola famiglia” rionale, mettendo al centro l’emozione e la condivisione più che la competizione. In queste 4 sfilate, la Miss è pronta a guidarci verso mondi nuovi, facendoci intravedere all’orizzonte magie tutte da scoprire…chissà quali cieli ci farà esplorare?

RIONE CASSARELLO

La reginetta 2026 del rione Cassarello è Sara Tamburini

Sara ha 18 anni ed è di Venturina Terme. E’ una ragazza determinata, attualmente impegnata negli studi e pronta a intraprendere il suo percorso universitario in Informatica Umanistica, un ambito che unisce tecnologia, psicologia e creatività. Nutre una grande passione per il mondo della moda, in cui si esprime anche come modella, e per il jazz, genere musicale che ama per la sua eleganza e libertà espressiva.

E’ entrata a far parte del rione grazie a Elisa e Costantino, due ballerini che conosceva già da tempo attraverso la danza, un legame che le ha permesso di sentirmi fin da subito accolta e parte integrante della realtà del rione Cassarello.

«Sono felice e onorata di rappresentare il rione giallonero – dice Sara – portando con me entusiasmo, impegno e il desiderio di vivere questa esperienza al massimo»

RIONE CENTRO

La reginetta 2026 del rione Centro è Angelica Piccolo

Angelica ha 19 e vive a Scarlino. Si è diplomata lo scorso giugno al liceo linguistico di Follonica e dopo un’estate di riflessione, a settembre è partita per fare un’esperienza lavorativa di 3 mesi all’estero, più precisamente in Islanda. Viaggiare è la sua passione più grande insieme alla danza che pratica da 8 anni anche se in realtà ha sempre fatto parte di lei visto che sua mamma è un’insegnante di danza e Angelica è cresciuta circondata dalla musica e da quel mondo in generale. Ballare è il suo modo di sentirsi libera, di stare bene e di fuggire dalla realtà.

«Pratico hip hop, dancehall e modern – dice Angelica – nella vita mi piacerebbe lavorare nell’ambito della criminologia e della psicologia criminale: a ottobre infatti, vorrei iniziare un percorso universitario all’estero per studiare ciò che mi piace davvero». Al momento non lavora ma ha in programma di ripartire come ho fatto a Settembre fino a che non inizierà a studiare.

RIONE 167 OVEST CAMPI ALTI AL MARE

La reginetta 2026 del rione 167 ovest Campi Alti al Mare è Greta Zanchini di Castiglionchio

Greta ha 23 anni, vive a Massa Marittima. Attualmente la reginetta del rione 167 studia Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all’Università di Pisa. In un futuro, dopo aver conseguito la laurea, le piacerebbe lavorare come farmacista nel corpo di sanità militare. Nel tempo libero una delle sue passioni è quella di suonare il tamburo, infatti è membro della Compagnia Sbandieratori e Musici di Massa Marittima.

«La mia più grande passione artistica è il ballo – dice Greta – infatti lo pratico come sport ormai da circa 18 anni e da molto tempo anche a livello agonistico, affrontando competizioni in tutta Italia e vincendo con la mia squadra diversi titoli regionali e uno nazionale». Il suo debutto all’interno del mondo del carnevale risale al 2018 quando ha iniziato a sfilare con il rione 167 ovest che quest’anno l’ha scelta come rappresentante assoluta della bellezza rossoblù. E’ una ragazza semplice, sempre con il sorriso sulle labbra, dolce e perfettamente inserita nel gruppo.

RIONE PRATORANIERI

La reginetta 2026 del rione Pratoranieri è: Eleonora Stanghellini

Eleonora ha 21 anni, vive a Valpiana vicino a Massa Marittima, attualmente frequenta il primo anno di studio in scienze dell’educazione a Grosseto tramite l’università di Siena; pratica il ballo presso la scuola Rosso Amaranto, il suo hobby è quello di suonare nella Compagnia Sbandieratori e Musici di Massa Marittima e quello di tirare con la balestra nel Terziere di Borgo per il balestro del Girifalco, una passione di famiglia ereditata dal babbo. «In futuro mi piacerebbe lavorare nell’azienda di famiglia – dice Eleonora – e fare l’educatrice nei centri sociali, negli asili e in strutture similari». Eleonora Stanghellini è entrata nel rione Pratoranieri lo scorso anno tramite Elisa che l’ha fatta appassionare alla bellissima famiglia biancoazzurra. «Quest’anno grazie al presidente Giacomo Manni – conclude Eleonora – avrò l’onore di rappresentare il Pratoranieri, spero nel migliore dei modi.”

RIONE SENZUNO

La reginetta 2026 del rione Senzuno è: Lisa Giuliacci

Lisa ha 20 anni, vive a Gavorrano dove fra l’altro abitano anche le ultime due reginette del rione Senzuno. Attualmente frequenta l’università, le sue due più grandi passioni sono la musica e la danza che pratica da diversi anni anche a livello competitivo. Il suo ingresso nel rione è recentissimo ed è avvenuto proprio grazie all’ultima reginetta uscente che l’ha notata e le ha chiesto di entrare nel gruppo gialloverde.

Lisa è contentissima di far parte del rione, è stata accolta a braccia aperte e con tanti sorrisi. «Mi sto divertendo molto e per questo sono contentissima di vestire i panni della reginetta del rione Senzuno per il prossimo carnevale di Follonica».

RIONE ZONA NUOVA

La reginetta 2026 del rione Zona Nuova è: Viola Masini

Viola ha 19 anni ed è originaria di Bagno di Gavorrano. Ha conseguito il diploma al Liceo Classico di Massa Marittima ed è poi stata ammessa alla Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a Firenze. La sua passione per l’insegnamento e la volontà di aiutare i bambini a scoprire il mondo in modo semplice e coinvolgente la spingono a diventare maestra di scuola primaria. Oltre all’insegnamento, un’altra sua grande passione è la danza che pratica da oltre 15 anni, con una predilezione per gli stili urban. «Mi piace mettermi alla prova partecipando a workshop e full immersion con ballerini e crew – dice Viola – inoltre sono diventata ballerina nei locali. Quando non sono impegnata con la danza o lo studio amo rilassarmi con passeggiate in spiaggia insieme al cane Mario o sfidando gli amici a partite a carte e giochi da tavolo». Ama le saghe come Harry Potter, Hunger Games e Percy Jackson, adora fare esperienze in posti nuovi ed è proprio grazie ad un Erasmus fatto a Valencia che ha deciso la futura professione. E’ nel Rione Zona Nuova dal 2018, ha iniziato la sua avventura come ragazzina della sfilata a terra per poi passare al carro e raggiungere il palchetto. Il carnevale per Viola è un momento di pura gioia e divertimento.