BAGNO DI GAVORRANO – Follonica Gavorrano di nuovo al Malservisi-Matteini dopo le due trasferte consecutive di Altopascio e Cannara, che hanno rispettivamente chiuso il 2025 con una brutta sconfitta e aperto il 2026 con una bella vittoria per 1-4 su un campo reso pesante dalla pioggia. I biancorossoblù torneranno a giocare tra le mura amiche domenica alle 14,30 contro il Poggibonsi, sconfitto a domicilio dalla Terranuova Traiana per 0-1, attualmente in ultima posizione, con 7 punti a fronte di una vittoria, quattro pareggi e 13 sconfitte, 14 gol fatti e 33 subiti.

I biancorossoblù invece si risollevano ed escono dalla zona play out, distante adesso due punti, a quota 22, con sei vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte, 21 gol fatti e 27 subiti.

Per quanto riguarda gli ex, il direttore sportivo Jacopo Galbiati è stato in forza al Poggibonsi fino alla stagione scorsa, percorso iniziato per lui dall’annata 2021/22 dopo il ritiro dalla carriera di calciatore, conclusa come capitano proprio tra le fila dei giallorossi.

Per quanto riguarda gli ex delle due rose, il mercato invernale ha portato a Poggibonsi Bernardo Masini, mentre a ottobre era arrivato Manuele Giustarini. Viceversa, gli ex giallorossi tra le fila dei minerari sono il portiere Francesco Pacini e il difensore Alain Fremura.

Quello con il Poggibonsi sarà un grande classico del girone E di Serie D. L’ultima sfida tra le due formazioni è quella del girone di andata, giocata al Comunale Stefano Lotti. Ad avere la meglio è stato il Follonica Gavorrano, corsaro con il punteggio di 1-2 grazie alle reti realizzate tutte nella ripresa da Proietti e Giordani, abili a ribaltare lo svantaggio subito da El Dib.

Nel ritorno della scorsa stagione le due squadre sono invece uscite con un pareggio a reti bianche, mentre la gara di andata giocata al Malservisi-Matteini è stata vinta dai biancorossoblù per 2-0 con i gol di D’Este e Souare.

Nella stagione precedente a Poggibonsi i biancorossoblù erano usciti sconfitti per 4-1. All’andata giocata al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano era invece arrivata una vittoria con il punteggio di 2-0.

Inoltre, nelle precedenti stagioni le sfide giocate dalle due formazioni sono sempre state interessanti e piene di gol. Nell’annata 2022/23 l’ultimo incontro del Follonica Gavorrano era stato proprio a Poggibonsi in semifinale playoff, con i padroni di casa che alla fine avevano avuto la meglio nonostante il gol di Marcheggiani nella prima frazione, ribaltato poi nella ripresa.

Nella regular season era invece arrivato il 2-1 per i biancorossoblù tra le mura amiche e lo spettacolare 4-4 di Poggibonsi. Una gara che aveva visto i padroni di casa portarsi prima sul 3-1, per poi essere addirittura sorpassati sul 3-4 prima del gol del pareggio al 90′.