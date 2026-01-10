GROSSETO – Archiviati i festeggiamenti per la strepitosa vittoria nella Coppa Toscana-Trofeo Bugliesi (foto Aldo Giuliani), la Gea Basketball Grosseto si rituffa domani domenica nel campionato di Divisione regionale 1 per affrontare, alle 18 al Palasport di via Austria, la Cestistica Audace Pescia nell’ultima giornata del girone di andata. Gara delicata e importantissima per il quintetto di Silvio Andreozzi, che con una vittoria può chiudere il girone di andata con quattro punti, che ha messo insieme 12 vittorie su 14 incontri disputati; le quattro inseguitrici, Libertas Lucca, Lucca Sky Walkers, Valdicornia e Pescia, sono a quota venti.

Il match di domani mette di fronte la regina del girone, che ha dimostrato a tratti una superiorità tecnica e fisica devastante (1.142 punti messi a segno con una media di 81), e una delle formazioni più in forma che, prima della sconfitta casalinga contro Carrara Legends nel 14esimo turno, ha messo insieme una striscia di sette vittorie consecutive, che l’hanno proiettata nelle prime posizioni. Un avversario da affrontare con la massima determinazione, senza cali di tensione, e tra l’altro sulla carta è il match più di impegnativo tra quelli in programma in via Austria. Nei primi sette incontri sono infatti arrivati successi mai sotto in tredici punti di differenza.

“Andiamo ad affrontare una squadra che verrà con il coltello tra i denti e che vorrà vendicare l’ultimo stop per rimanere nel gruppo delle seconde – ha sottolineato Andreozzi – È uno scontro playoff, non dobbiamo perdere il ritmo visto nelle precedenti giornate e in Coppa. Capisco che sarà una sfida complicata a livello mentale, ma la squadra dopo i due incontri disputati in 24 ore, si è riposata a dovere e ha mostrato una grande voglia di tornare in campo, consapevole che serve la faccia migliore in una partita diversa, contro un Pescia che verrà a dare battaglia”.

I biancorossi tornano sul parquet a distanza di cinque, dopo aver messo in bacheca la prima Coppa Toscana, il primo trofeo dell’anno. Un’impresa che ha fatto gioire anche il presidente David Furi, che brinda a un altro alloro, dopo la promozione in serie C silver della stagione 2018-2019.

“Sono due emozioni diverse – ha detto il presidente David Furi – ma entrambe bellissime. Questa Coppa, che abbiamo fortemente voluto, è stata una cavalcata bellissima. Siamo partite in 36 per cercare di conquistarla ed essere riusciti a metterla nella nostra bacheca non può che essere motivo di orgoglio. Adesso sotto il campionato, che può continuare a regalarci altre soddisfazioni”.

Per la gara di domenica contro la Cestistica Pescia, il coach Andreozzi avrà a disposizione lo stesso gruppo che superato prima il Poggibonsi e il giorno successivo il Valdelsa. Gli unici cambiamenti saranno quelli dei giovani dell’Under 17 messi a referto.