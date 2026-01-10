GROSSETO – Si terrà giovedì 15 gennaio il primo appuntamento del 2026 per scoprire i servizi offerti dal punto nascita di Grosseto. Gli incontri si tengono dalle 11 alle 13 nell’auditorium della nuova ala dell’Ospedale e sono organizzati dalle ostetriche con la partecipazione delle ginecologhe, dei neonatologi e degli infermieri della Terapia intensiva neonatale del Misericordia. L’obiettivo è quello di far conoscere il percorso che va dalla rete dei consultori, fino al punto nascita di Grosseto.

Durante gli incontri verranno illustrati e approfonditi i principali servizi offerti, tra cui:

– l’assistenza alla gravidanza ad alto e basso rischio ostetrico;

– il travaglio ed il parto fisiologico, con possibilità di utilizzo di tecniche non farmacologiche per la gestione del dolore, come il travaglio e parto in acqua;

– la promozioni delle posizioni libere in travaglio e parto;

– il sostegno al contatto pelle a pelle e l’avvio precoce dell’allattamento al seno;

– la gestione del post-partum, con attenzione al benessere materno e neonatale;

– l’assistenza al neonato all’interno della terapia intensiva neonatale;

Gli incontri non necessitano di prenotazione e rappresentano un momento di dialogo diretto con i professionisti, durante il quale le donne e le famiglie possono porre domande, chiarire dubbi e conoscere da vicino l’organizzazione del reparto, in un’ottica di trasparenza, accoglienza e continuità assistenziale.

Gli appuntamenti sono programmati a cadenza mensile, i successivi si terranno il 19 febbraio, 19 marzo, 16 aprile, 21 maggio, 18 giugno, 16 luglio, 20 agosto, 17 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 17 dicembre. Per informazioni, telefonare allo 0564 485133 o scrivere una E-mail a [email protected].