ORBETELLO – “Il Comitato Costa D’Argento ha portato avanti anche nel corso del 2025 un’intensa attività di supporto sociale, confermandosi punto di riferimento per le famiglie e le persone del territorio in difficoltà”. Così il presidente della Croce Rossa Michele Casalini traccia il resoconto delle attività sociali del 2025.

“Le iniziative svolte hanno coperto diversi ambiti, dalla distribuzione di beni primari all’attivazione di progetti socio- occupazionali e ricreativi – prosegue -. Per quanto riguarda la distribuzione pacchi alimentari nel corso dell’anno sono stati distribuiti pacchi alimentari provenienti sia da Agea sia da altre donazioni private, raggiungendo complessivamente 161 nuclei familiari. Il totale degli indigenti seguiti in maniera continuativa è stato di 345 persone, garantendo un sostegno concreto e costante a chi vive in condizioni di fragilità economica”.

“Sono state organizzate numerose raccolte di generi alimentari presso supermercati locali, coinvolgendo volontari e cittadini nella sensibilizzazione verso il bisogno alimentare delle famiglie meno abbienti. Grazie a donazioni di abbigliamento, sono stati forniti capi di vestiario a chi ne aveva necessità, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei destinatari e alla riduzione degli sprechi. Il Comitato poi ha promosso attività ricreative e di socializzazione, tra cui tornei di burraco e mercatini, con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e raccogliere fondi per sostenere le proprie attività. Sono stati realizzati interventi mirati a favorire l’inserimento socio- ccupazionale di persone in difficoltà, offrendo supporto nella ricerca di opportunità lavorative e nella crescita delle competenze personali”.

“Per quanto concerne il Progetto ‘Vacanze & Volontariato’ nel 2025 sono state attivate quattro foresterie — due ad Orbetello, una a Porto Ercole e una a Giannutri che ha permesso ai turisti di trascorrere periodi di vacanza seguiti da volontari, con finalità ricreative. Sono in programma ulteriori eventi e iniziative finalizzate alla raccolta fondi, fondamentali per garantire la continuità e l’espansione delle attività sociali del Comitato. Nel corso dell’anno hanno partecipato attivamente alle attività tredici volontari, che con il loro impegno hanno reso possibile il successo dei diversi progetti”.

“Il Comitato Costa D’Argento conferma così il suo ruolo centrale nel tessuto sociale locale, offrendo sostegno concreto a chi ne ha più bisogno e promuovendo la solidarietà attraverso iniziative diversificate e inclusive”.