GROSSETO – Tragedia per la città di Grosseto. È morta venerdì 9 gennaio la commissaria di polizia Flavia Misuraca, poliziotta ventisettenne che aveva preso servizio in Maremma a giugno dello scorso anno.

Secondo le prime informazioni la donna si trovava in Val di Susa (Piemonte) per una trasferta di lavoro quando è stata trovata senza vita nella sua camera di albergo da un collega insospettitosi per la sua assenza. Misuraca sarebbe dovuta rientrare in servizio a Grosseto in questi giorni. Sul caso indaga ora la procura di Torino, con l’obiettivo di stabilire la dinamica degli eventi.

Laureata in giurisprudenza ed originaria di Partinico (vicino Palermo), aveva da poco concluso il corso di formazione alla scuola superiore di polizia per poi iniziare il suo impegno a Grosseto.

Il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha espresso sui social alcune parole di cordoglio per la giovane poliziotta: «Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Flavia Misuraca, giovane commissaria della Polizia di Stato, che aveva da poco iniziato il suo servizio alla Questura di Grosseto. Una vita spezzata troppo presto, una giovane donna che aveva scelto di servire lo Stato con impegno, passione e senso del dovere. Esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Grosseto si stringe in silenzio e nel rispetto del dolore, nel ricordo di Flavia. Riposa in pace».