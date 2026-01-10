GROSSETO – La pausa per le vacanze natalizie, con tutte le squadre che si stanno rimettendo in moto per la ripresa dell’attività agonistica, ha visto però otto squadre in campo per completare la fase a gironi della coppa, di cui sono stati composti i due tabelloni della seconda fase.

Nel girone A, con i primi due posti già assegnati, I Celestini (nella foto) si aggiudicano per 5-1 la gara con il Gorarella Mobilino 2 piazzandosi al terzo posto, grazie all’apporto di Simone e Luca Neri. Il gruppo C si conclude con due goleade per Bivio Ravi e Udpc Gs, che chiudono al primo e secondo posto. Il team di Bonanata infligge un eloquente 19 a 1 al Car Center, con Fabbri, Boe, Villano, Sili e Pagano tutti a referto con un consistente numero di gol ciascuno e che vale l’accesso al tabellone Pro, mentre l’Udpc Gs sarà una delle squadre da battere nel tabellone Dilettanti come dimostrato dal 14 a 3 sull’Angolo Pratiche, con la grande prestazione di Vichi (sette gol per lui); accompagnato da Bindi e Mattioli. Nel girone G, invece, era in programma lo spareggio tra Cassai Gomme e Avengers, che valeva l’accesso al tabellone principale: prestigiosa l’affermazione per il team di Arcille, con Verdemare, Cencini e Bambagioni a propiziare l’8 a 4 finale.

Il quadro della seconda fase:

TABELLONE PROFESSIONISTI, quarti di finale: Barbagianni Carrozzeria Tirrena-Sciangai, Bivio Ravi-Atletico Barbiere, Tpt Pavimenti-Pezzotto, Cassai Gomme-Sbronzi di Riace.

TABELLONE DILETTANTI, ottavi di finale: Fc Abitando-Poggione, Immobiliare Rossi-Gorarella Mobilino 2, Avengers-Ac Campetto, Endurance Team-Vets, Pathetic-Car Center, Udpc Gs-I Celestini, Ristorante Celeste-Fc Aura, Underdogz-Los Ladrones.

La Uisp è lieta di collaborare con la società Atlante per l’organizzazione della I Sunday Cup all’impianto La Bombonera di Via Lago di Varano: il torneo inizierà il 22 marzo con le gare che si giocheranno la domenica sera. Saranno composti due gironi da quattro squadre ciascuno, con gare di sola andata: le prime due dei rispettivi gironi accederanno alle semifinali del torneo Pro, le terze e le quarte si inseriranno nel Tabellone Dilettanti. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle otto squadre partecipanti. La competizione sarà divisa dal campionato invernale Uisp, ma le squadre potranno attingere liberamente dalle rose delle formazioni partecipanti alle manifestazioni in atto. I premi, messi a disposizione dalla società Atlante, prevedono un weekend da trascorrere sulla riviera romagnola e una giornata da passare all’isola del Giglio. Per info o iscrizioni contattare 3313654809.