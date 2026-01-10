CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La sezione Anpi “Marino Armellini” di Castiglione della Pescaia annuncia con profondo dolore la scomparsa di Giuseppe Carrozza, vicepresidente dell’associazione, venuto a mancare nella giornata di ieri, 9 gennaio, all’età di 81 anni.

Figura molto conosciuta e stimata, Giuseppe Carrozza è stato per anni un punto di riferimento per la sezione Anpi locale, contribuendo con impegno, passione e senso di responsabilità alla vita associativa e alla diffusione dei valori della memoria, della democrazia e dell’antifascismo. La sua presenza attiva e il suo attaccamento ai principi fondanti dell’Anpi hanno rappresentato un esempio per soci e cittadini.

Chi vorrà porgergli un ultimo saluto potrà partecipare alle esequie che si svolgeranno oggi, venerdì 10 gennaio, alle ore 15.30, nella chiesa di Santa Maria Goretti a Castiglione della Pescaia.

Il presidente della sezione Anpi “Marino Armellini”, Graziano Poli, a nome di tutto il direttivo e dei soci, esprime il più sentito cordoglio alla famiglia di Giuseppe Carrozza, stringendosi ai suoi cari in questo momento di grande dolore.