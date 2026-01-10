GROSSETO – Un cappello macchiato di sangue. Sangue anche sulla gradinata dell’anfiteatro sulle Mura di Grosseto. Sangue che arriva. goccia a goccia, sino a piazza del Sale, e poi in via Mazzini.

Sembra che in serata ci sia stata una lite finita con un ferimento. Forse un accoltellamento. Sembra che il ferito sia stato soccorso e portato via da alcuni amici verso via Mazzini. Sul posto è intervenuta la Polizia che sta svolgendo le indagini e cercando di ricostruire l’accaduto.

La zona della Cavallerizza, collegata con piazza del Sale da una scalinata, non è nuova a questo genere di eventi. Non è la prima volta che qualcuno viene ferito in quella zona che spesso è interessata dallo spaccio.

Notizia in aggiornamento