GROSSETO – Potrebbe essere ancora un’edizione record di presenze per la Sei Ore della Maremma, gara di ultra maratona in programma domenica 18 gennaio a Grosseto organizzata dal Marathon Bike, Uisp, Avis, e patrocinata dalla Regione Toscana, Provincia , Comune di Grosseto e Istituzione le Mura, supportata principalmente dalla Banca Tema e cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. Un “serpentone” umano illuminerà, dalle 9.30 alle 15.30, lo straordinario tracciato di 1757 metri sulle mura Medicee.

Non solo grandi numeri di presenze, ma anche grandi sfide in uno scenario da festa paesana con gruppi musicali dislocati sul tracciato della gara. Se in campo maschile il super favorito e lo spagnolo Ivan Lopez Penalba, pettorale 88, detentore del record della 6 ore maremmana con i suoi 82 chilometri e 420 metri per un totale di 51 giri, in campo femminile ci saranno almeno due atlete pronte a darsi battaglia per il gradino più alto del podio ovvero Sarah Giomi, pettorale 85 e Sabrina Chiappa pettorale 32, tutte e due pronte a superare il limite dei 70 chilometri percorsi. Tutto in sei ore, non un minuto di più né uno di meno, tutto sulle mura cinquecentesche di Grosseto.

La manifestazione è valida anche come sesto Memorial Walter Baldini, nonostante sia nata solamente da poco tempo, è già diventata una delle più belle e partecipate ultra maratone in circolazione. Caccia ai record da battere che potrebbe essere ritoccato proprio dal corridore Ivan Lopez Penalba che scenderà da Valencia per correre la spettacolare corsa di Grosseto. Un monitor sotto l’arco della partenza, segnalerà passo passo i chilometri e i giri anellati da ciascun atleta al via. Un tracciato che verrà percorso in senso orario, studiato affinché al transito del 24° giro, gli atleti avranno percorso la distanza della maratona che è 42 chilometri e 195 metri, e toccati tutti e sei bastioni: Bastione Garibaldi (dove sarà concentrato tutto l’evento), Rimembranza, Fortezza, Maiano, Cavallerizza e Molino a Vento. Il Marathon Bike e la Uisp si scusano sin da ora con i residenti del centro storico, specie con quelli che usciranno con la macchina da via Amiata, dove si potrebbero verificare dei rallentamenti sulla circolazione stradale.