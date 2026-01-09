GROSSETO – Unicoop Etruria, la Cooperativa con sede a Vignale Riotorto (Livorno), presente con 150 supermercati, oltre 5 mila dipendenti e 740 mila soci in Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, continua gli incontri sindacali finalizzati all’approfondimento dei presupposti e delle ragioni economico-organizzative che hanno condotto alla definizione della seconda fase del piano industriale.

Il confronto, iniziato il primo dicembre scorso, è proseguito ieri giovedì 8 e oggi venerdì 9 gennaio a Roma con le rappresentanze sindacali.

Oltre a ribadire la piena disponibilità al dialogo e al confronto nei passaggi previsti con le organizzazioni sindacali, Unicoop Etruria ha indicato i capisaldi del piano industriale, ovvero il “recupero delle quote di mercato, gli investimenti per la ristrutturazione e l’ammodernamento dei magazzini e dei negozi, la riorganizzazione del perimetro di vendita e della struttura di sede. In tale ambito è stata ribadita la massima tutela delle persone e lo stanziamento di risorse adeguate allo scopo”.

“L’obiettivo primario del piano, avallato e sostenuto dagli enti regionali e nazionali rappresentativi della cooperazione di consumo, è il rilancio della presenza economica e sociale di Coop nell’Italia centrale – fa sapere Unicoop Etruria -. Nei prossimi incontri coi sindacati, fissati per il 20 e 21 gennaio, saranno presentate nel dettaglio le soluzioni tecniche necessarie per raggiungere gli obiettivi proposti nel piano industriale triennale 2025-2027”.