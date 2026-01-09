GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

VENERDÌ 9 GENNAIO

CAPALBIO

Fino all’11-1-2026 – Al Nuovo cinema Tirreno arriva “Buen camino” di Checco Zalone

FOLLONICA

9-1-2026 – Al Piccolo Cineclub Tirreno arriva “Bobò: la voce del silenzio”: il regista ospite in sala

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GROSSETO

9-1-2026 – Materia e radiazione: primo appuntamento dell’anno all’Osservatorio di Roselle

9-1-2026 – “Respiri di bellezza”: al Polo culturale Le Clarisse la danza celebra l’arte

Fino all’1-2-2025 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli

MASSA MARITTIMA

9-1-2026 – “Il mulinello etrusco”: laboratorio per bambini al Museo Archeologico

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

SABATO 10 GENNAIO

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

10-1-2026 – Diaccia Botrona: escursioni gratuite nella natura. Ecco il programma sino a marzo

FOLLONICA

10-1-2026 – Salute e longevità: alla sala Tirreno l’incontro del Lions su genetica e nutrigenetica

GROSSETO

10-1-2026 – Scriabin Concert Series: alla Chiesa dei Bigi il concerto pianistico di Alessandro Capone

Fino all’11-1-2026 – Dalla passeggiata al documentario: al Parco della Maremma weekend tra flora e fauna

Fino all’11-1-2026 – “L’uomo, la bestia e la virtù”: Pirandello in scena al Teatro degli Industri

Fino al 31-1-2026 – Angeli in mostra: al via l’esposizione d’arte al Polo Le Clarisse

MASSA MARITTIMA

DOMENICA 11 GENNAIO

In provincia: Torna la “Festa dei musei”: ingressi gratuiti, eventi, laboratori e visite guidate

CAPALBIO

FOLLONICA

GROSSETO

11-1-2026 – Torna il festival “Music & Wine”: quattro incontri tra musica e parole

MASSA MARITTIMA

MONTEROTONDO MARITTIMO

11-1-2026 – Al teatro del Ciliegio lo spettacolo Il bar sotto il mare