CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta importante per la Blue Factor nella prima di ritorno in serie A1. Al pala Castellotti alle 20,45 con arbitri Davide Marcolin e Giacomo Vischio di Vicenza, il Castiglione andrà a rendere visita al Bbc Centropadano Amatori Wasken Lodi. Sulla carta una sfida quasi proibitiva per la truppa di Massimo Bracali contro i giallorossi in striscia positiva da sei turni, cinque successi e un pari e dalla vittoria larga alla ripresa del nuovo anno contro il Follonica. I maremmani sono reduci dalla sconfitta interna della Befana contro il Monza (nella foto, un momento del match) che ha lasciato qualche malumore, soprattutto perché Saitta e compagni si sono svegliati tardi, sfiorando una clamorosa rimonta nel finale ma rimanendo con un pugno di mosche in mano. Rimane comunque la bella prestazione, specialmente fatta nel secondo tempo, che fa ben sperare nel proseguo del campionato.

“Lodi sicuramente è una grande squadra, anche se Bresciani ha cambiato molto ad inizio anno – ha detto proprio Bracali nel presentare la sfida in Lombardia – e forse all’inizio hanno avuto un pò di difficoltà per far amalgamare la squadra. Noi sappiamo che andiamo a giocare contro una corazzata, ma come sempre venderemo cara la pelle e speriamo che alla fine ci vada bene qualcosa”.

Nel Castiglione sempre fuori Serse Cabella, alle prese con un infortunio al braccio, mentre il resto del gruppo è a disposizione con qualche innesto dalla serie A2. All’andata il Lodi di Gigio Bresciani non fece sconti imponendosi al Casa Mora per 7-2.

In serie A2 la squadra di Federico Paghi rinfrancata dalla bella vittoria di Sarzana, ospita al Casa Mora, sabato alle 19 arbitro Matteo Fermi di Piacenza, la Newco Roller Matera. Contro i lucani del tecnico Valerio Antezza, che non hanno mai nascosto le loro velleità di giocare per il passaggio di categoria, già due partite sono andate in onda in Coppa Italia: due successi del Matera, 6-2 a Castiglione e 12-1 alla tendostruttura. Il Roller può contare su un roster di tutto rispetto: i catalani Jan Marimon (portiere 2003) e Guillerme Reira (2001 dal Sant Just). Insieme al bomber italo-argentino Piozzini ed all’universale Santeramo. Alle loro spalle tanti giovani materani come Giorgio Giudice. Rondinone, Ferrara e Matera. Nel Castiglione potrà fare il suo esordio stagionale in categoria Luigi Brunelli.

Stasera, venerdì alle 20 con arbitro Matteo Galoppi di Follonica, l’Under 19 ospiterà al Casa Mora il Versilia, leader del gironcino assieme al Pumas Viareggio. Trasferta invece per l’Under 17 che domani sabato lotterà a Viareggio contro i Pumas Ancora. Rinviata la partita del quintetto Under 15.

Serie A1 – 13a giornata (ultima d’andata) 6/14 gennaio 2026

Tr Azzurra Novara-Sarzana 6-4

Blue Factor Castiglione-Teamservicecar Hrc Monza 4-6

Bcc Centropadana Lodi-Innocenti Cos. Follonica 9-2

Cp Grosseto-Indeco Afp Giovinazzo 4-2

Forte dei Marmi-Breganze 2-4

Why Sport Valdagno-Trissino 14/1

Ubroker Bassano-Cgc Viareggio 14/1

Serie A1 – 14a giornata (1a di ritorno) 10 gennaio 2026

Innocenti Cos. Follonica-Breganze

Bcc Centropadana Lodi-Blue Factor Castiglione

Cp Grosseto-Cgc Viareggio

Ubroker Bassano-Teamservicecar Hrc Monza 11/1

Tr Azzurra Novara-Trissino 11/1

Forte dei Marmi-Sarzana 14/1

Why Sport Valdagno-Indeco Afp Giovinazzo 4/2

La classifica

Trissino (12) 32; Bassano (12) 29; Cgc Viareggio (12) 28; AW Lodi, Hrc Monza 26; Valdagno (12) 25; Cp Grosseto 20; Follonica 18; Sarzana 17; Forte dei Marmi 10; Azzurra Novara 9; Castiglione 7; Afp Giovinazzo 4; Breganze 3

Serie A1 – 15a giornata gennaio 2026

Teamservicecar Hrc Monza-Cp Grosseto

Indeco Afp Giovinazzo-Tr Azzurra Novara

Sarzana-Innocenti Cos. Follonica

Breganze-Bcc Centropadana Lodi

Viareggio-Why Sport Valdagno

Trissino-Forte dei Marmi Cgc

Blue Factor Castiglione-Ubroker Bassano

Serie A2 – girone B – 6a giornata 10/11 gennaio 2026

Rh Scandiano-Nova Medicea Viareggio

Mgm Remaplast Eboli-Iren Follonica

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera

Forte dei Marmi-Sarzana

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 21/3

La classifica

Rh Scandiano 15 punti; Roller Matera, Forte dei Marmi, Rot.ca Camaiore 12; Spv Viareggio 9; Pumas Viareggio 6; Sarzana, Cresh Eboli, Castiglione 3; Follonica 0

Serie A2 – girone B – 7a giornata 17/18 gennaio 2026

Nova Medicea Viareggio-Mgm Remaplast Eboli

Rotellistica Camaiore-Rh Scandiano

Iren Follonica-Newco Roller Matera

Sarzana-Spv Viareggio

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione

Under 19 zona 4 – 5a giornata 9 gennaio 2026

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Follonica-Pumas Ancora Viareggio

Blue Factor Castiglione-Versilia H.Forte

La classifica

Pumas Viareggio, Versilia H.Forte 10 punti; Cgc Viareggio, Castiglione 6; Spv Viareggio 3; Follonica 0

Under 19 zona 4 – 6a giornata 23 gennaio 2026

Spv Viareggio-Versilia H.Forte

Follonica-Blue Factor Castiglione

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio

Under 17 zona 4 – 10a giornata 11 gennaio

Pumas Viareggio A-Sarzana

Pumas Viareggio B-Lo Scoiattolo Castiglione

Riposa Cgc Viareggio

La classifica

Pumas Viareggio A, Castiglione 18 punti; Sarzana 12; Cgc Viareggio (8), Pumas Viareggio B 3

Under 17 zona 4 – 11a giornata 25 gennaio

Lo Scoiattolo Castiglione-Cgc Viareggio

Pumas Viareggio B-Sarzana

Riposa Pumas Viareggio A