BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta casalinga per le ragazze del Follonica Gavorrano, battute 0-2 dall’Alter Ego nel primo match dopo la sosta invernale.

Le ragazze biancorossoblù sono tornate in campo con determinazione, ma la partita si è svolta a un ritmo piuttosto lento. Nonostante ciò, entrambe le squadre hanno creato diverse occasioni, mostrando buone trame di gioco. Sono state le avversarie a rompere l’equilibrio, trovando il gol del vantaggio dopo una rapida ripartenza in contropiede.

Le giocatrici del Follonica Gavorrano hanno dimostrato grande grinta e non si sono arrese, ma si sono trovate di fronte a un portiere avversario in grande forma, capace di sventare i tentativi di pareggio. La prima frazione di gioco si è chiusa con le ospiti in vantaggio.

Nella seconda metà della partita, le ragazze hanno continuato a cercare il gol del pareggio, ma la sorte non era dalla loro parte. Le avversarie, approfittando di un momento di distrazione, hanno segnato il raddoppio, portando a casa tre punti preziosi.

Nonostante il risultato, l’impegno e la determinazione delle biancorossoblù non sono mancati e hanno dato il massimo in campo.

“Nonostante un periodo di allenamenti limitati – ha commentato la giocatrice Giulia D’Antoni – la squadra ha mostrato segnali positivi sul campo. Durante la partita la condizione fisica si è fatta sentire, evidenziando la necessità di lavorare di più in questo aspetto. Tuttavia, siamo riuscite a sviluppare buone trame di gioco, creando diverse occasioni da gol. Questo dimostra che, sebbene ci siano margini di miglioramento, abbiamo le basi per costruire un buon gioco. Ora è fondamentale continuare a impegnarci e pedalare forte per raggiungere i nostri obiettivi”.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Rossi, Goergens, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Rinaldi, Proietti, Pannocchi, Borrelli. All. D’Antoni.

L’ALTER EGO 2.0: Mazzola, Ciofini, Tinti, Pecorelli, Mundi, Chellini, Bruci, Parameli. All. Faraoni.

MARCATORI: Tinti, Mundi.