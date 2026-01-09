GROSSETO – Prende il via domani sera sabato il girone di ritorno del massimo campionato di hockey pista con il Circolo Pattinatori Grosseto impegnato alla “Mario Parri” di via Mercurio contro il Centro Giovani Calciatori Viareggio, una delle big del girone di andata, terza in classifica, con una partita ancora da disputare contro il Bassano. Per i ragazzi di Massimo Mariotti si tratta di un impegno sicuramente difficile anche se è affascinante. I padroni di casa, settimi in classifica con 20 punti (tre in più dell’anno scorso) hanno voglia di continuare il loro splendido cammino, che li ha visti giocare a testa alta e alla pari con qualsiasi formazione affrontate, ma nello spogliatoio c’è anche il desiderio di vendicare la sconfitta dell’andata, rimasta indigesta a tecnico e giocatori.

“Non avremmo rubato niente se avessimo chiuso il girone d’andata con 25 punti” ha sottolineato Mariotti al termine della vittoriosa gara con il Giovinazzo. E tra i punti persi per strada c’è sicuramente anche quello del Pala Barsacchi, nella prima partita del campionato: a nove secondi dal termine dell’incontro, il CP Grosseto, che ha rimontato dal 3-0 al 3-2, si è visto annullare dagli arbitri, per un presunto tocco di pattino di Joaquin Vargas, un gol regolarissimo. Il tecnico del Circolo Pattinatori cercherà sabato di trasmettere ai ragazzi la voglia di vendicare quella ingiustizia.

“Contro il Viareggio – ammette il tecnico – è una partita complicata. I nostri avversari sono ancora imbattuti e questo vuol dire che hanno dei valori. In estate hanno costruito una rosa in maniera perfetta, ingaggiando un portiere (Pablo Gomez), un difensore (Eric Torner) e un attaccante (Federico Ambrosio), che messi insieme a un gruppo collaudato hanno dato i risultati che sono davanti ai nostri occhi”.

Nella rosa del Centro Giovani Calciatori c’è una novità, il giovanissimo Francesco Poletti, che sostituisce Niccolò Puccinelli, che è andato a rinforzare il Breganze ultimo in classifica.

I biancorossi si presentano a questo derby toscano con un vantaggio importante nei confronti delle squadre che lottano per la salvezza, addirittura dieci punti sul Forte dei Marmi nono in graduatoria e attualmente in zona preliminari playoff. E questo darà la necessaria tranquillità per affrontare la seconda parte della stagione, in cui l’obiettivo principale sarà quello di migliorare il rendimento dello scorso anno, per centrare almeno un posto nella griglia dei preliminari playoff.

Rosa al completo a questo impegno casalingo, con Filippo Schiavo che sta recuperando da un problema muscolare che l’ha costretto a rimanere in panchina per 50′ contro il Giovinazzo.

Il programma della 14a giornata di campionato si giocherà su quattro giorni diversi: sabato sera Follonica-Breganze, Lodi-Castiglione; domenica alle 18 Bassano-Monza, Novara-Trissino. Mercoledì è prevista Forte dei Marmi-Sarzana e il 4 febbraio Valdagno-Giovinazzo.