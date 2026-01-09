GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 9 gennaio 2026
Ariete fiducioso: ma oggi osservi prima di agire.
Toro paziente: metti ordine tra le priorità.
Gemelli socievole: giornata ricca di contatti.
Cancro emotivo: oggi però più centrato.
Leone, segno del giorno, sarà brillante, sicuro, generoso: oggi sei protagonista senza forzature.
Consiglio escursione: sali alla Rocca di Montemassi, tra roccia e cielo limpido. Una visione ampia per chi vuole guardare lontano.
Vergine seria: ma oggi anche più elastica.
Bilancia cortese: sai come stemperare le tensioni.
Scorpione deciso: oggi affronti un nodo importante.
Sagittario energico: hai lo slancio giusto per motivare.
Capricorno lucido: porti avanti con metodo.
Acquario ispirato: un’idea ti accende.
Pesci profondi: ma oggi più leggeri.