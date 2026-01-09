GROSSETO – Undici anni di attività, un anniversario celebrato con un evento molto partecipato e un riconoscimento internazionale che porta il nome di Grosseto fino in Giappone. È Alessandro Corina, designer affermato nel campo dell’interior e del product design, l’ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè con Il Giunco.

Con lui il direttore Daniele Reali ripercorre i traguardi raggiunti dal suo studio, dalla crescita professionale costruita negli anni fino alla recente menzione al Compasso d’Oro ricevuta a Osaka, senza dimenticare i progetti in corso e le prospettive per il 2026, tra fiere internazionali e nuove collaborazioni.

«Sono undici anni di idee, undici anni di progetti e soprattutto undici anni di amicizie – racconta Corina –. Stiamo vivendo un bellissimo periodo perché ci sentiamo considerati e vivi. I nostri progetti di interior e product design stanno prendendo una forma sempre più umana, ed è questo che ci spinge a continuare a studiare e ricercare ogni dettaglio per rendere felici i clienti, ma anche noi stessi».

La seconda domanda riguarda un riconoscimento di grande prestigio: la menzione al Compasso d’Oro ricevuta a Osaka, in Giappone. Un traguardo che va oltre il singolo studio e che diventa motivo di orgoglio anche per Grosseto. «È stato il grande sogno diventato realtà – spiega Corina –. Tutti, quando escono dall’università di design, sognano una menzione al Compasso d’Oro. Quest’anno era a Osaka, all’Expo, e ancora oggi faccio fatica a crederci. È uno stimolo enorme per continuare a creare quelle “maniglie giuste” capaci di aprire porte giganti. Lo dedico alla mia famiglia e a una città che mi sta seguendo e che è piena di talenti».

In chiusura, uno sguardo al futuro e una spiegazione di cosa significhi fare il designer oggi. «Il designer progetta emozioni – spiega –. Esistono tante discipline, dai motori ai giocattoli, dai gioielli ai videogame. Noi siamo specializzati nell’interior design: partiamo dalle esigenze e dai sogni delle persone per trasformarli in oggetti e spazi che vivono nella quotidianità, coniugando benessere e funzionalità, anche per grandi aziende italiane».

Il 2026 si apre subito con appuntamenti internazionali: Parigi, con Maison & Objet, dove saranno esposti prodotti realizzati per Bosa, e poi Milano ad aprile con il Salone del Mobile, vetrina mondiale del design. «Stiamo lavorando anche su nuovi progetti di interior molto affascinanti – conclude –. Incrociamo le dita: finché un prodotto non entra in catalogo non si può esultare».

