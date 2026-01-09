ORBETELLO – Il Comune di Orbetello informa i candidati che, nell’ambito del concorso pubblico per esami per l’assunzione di un istruttore amministrativo, area degli istruttori del Ccnl comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022, con contratto a tempo pieno e indeterminato, è stata disposta lo svolgimento di una prova preselettiva.

La prova si terrà lunedì 19 gennaio 2026 presso l’Auditorium comunale di piazza Giovanni Paolo II, a Orbetello, secondo il seguente calendario, definito in base all’ordine alfabetico dei candidati ammessi:

ore 9.00: candidati con cognomi compresi tra Acc… e Fed…

ore 11.00: candidati con cognomi compresi tra Ferr… e Petro…

ore 14.00: candidati con cognomi compresi tra Petru… e Zucc…

L’Amministrazione comunale ricorda che per sostenere la prova è obbligatorio presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nella data e nell’orario indicati saranno automaticamente esclusi dalla procedura concorsuale.

La presente comunicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge e sostituisce la lettera di convocazione individuale. Il Comune di Orbetello non si assume alcuna responsabilità per la mancata consultazione, da parte dei candidati, del calendario della prova.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Orbetello.