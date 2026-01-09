GROSSETO – Sono cinque i giovani atleti del Circolo Pattinatori Grosseto convocati per domenica 18 gennaio al “Pala Tori” di Sarzana per i centri regionali promote di hockey su pista. È sicuramente un attestato importante per la vivacità del settore giovanile biancorosso. Per la categoria under 13, sono stati selezionati Alessandro Marinoni e Tommaso Spinosa, esterni che con il doppio tesseramento possono giocare sia nel Siena che nel Grosseto under 15. Alcuni dei talentini hanno avuto la possibilità di fare passerella a livello zonale, ma la novità è sicuramente Alessandro Marinoni, classe 2015, che si sta mettendo in grande evidenza nella città del Palio, mostrando grandi qualità e la sua chiamata è stata accolta con soddisfazione dei tecnici della società biancorossa, per questo bambino di dieci anni che riesce a dire la sua con avversari più grandi anche di 3-4 anni.

Nella categoria under 15 nella lista diramata dalla federazione troviamo il portiere Andrea Conti, classe 2012. Nel concentramento riservato alla zona 4 (Toscana e Liguria) ci sarà spazio anche alla categoria femminile e Grosseto ha due rappresentanti, Alice Sorbo, classe 2013, e Viola Ugas, classe 2012, che giocano sia a Follonica nel campionato riservato alla loro categoria di età e anche nel campionato under 15 con la maglia del C.P. Grosseto B, guidato da Nicolas Barbieri e Emilio Minchella.