ORBETELLO – A Orbetello torna il Carnevaletto da 3 Soldi, la festa più colorata e allegra dell’anno che partirà con il primo corso mascherato l’8 febbraio 2026 e si concluderà con il gran finale gratuito in notturna di sabato 28 febbraio e la proclamazione del Carrissimo 2026.

Tornano in corso Italia i carri allegorici e i gruppi mascherati per la 55esima edizione del Carnevaletto da 3 Soldi, che unisce tradizione e spettacolo, in una formula ormai consolidata dalla ripartenza della manifestazione, organizzata dall’associazione Carnevaletto da 3 Soldi, in collaborazione con il Comune di Orbetello e numerosi sponsor.

«Saranno 5 i carri che sfileranno in Corso Italia – spiega il presidente dell’associazione Giorgio Stefanizzi – le tematiche scelte dai carristi sono tutte diverse quest’anno e molto significative. Ogni corso mascherato sarà accompagnato da almeno un corpo bandistico, riconfermando una formula consolidata che garantisce, di anno in anno, un grande spettacolo di musica, colori e allegria. Sono comunque moltissimi anche gli eventi collaterali legati alla presentazione delle Reginette, dedicati ai più giovani e alle scuole».

Il 24 gennaio, infatti, la discoteca NewLine di Orbetello Scalo ospiterà, a partire dalle 22, la presentazione delle 5 reginette di questa edizione e la proclamazione della vincitrice avverrà al termine del terzo corso mascherato previsto domenica 22 febbraio. Inoltre le reginette parteciperanno alla parata di apertura della prima sfilata, prevista l’8 febbraio alle 14, e accompagneranno Re Carnevale in piazza Eroe dei due mondi dove il sovrano pronuncerà il consueto proclama: «La mattina dell’8 febbraio alle 10 – aggiunge Stefanizzi – il campo sportivo Ottorino Vezzosi ospiterà la Coppa Carnevaletto per bambini dai 6 ai 12 anni. Alle 14, poi, la festa entrerà nel vivo con la parata di apertura con Re Carnevale e le reginette che si dirigeranno verso la piazza principale del nostro centro storico su delle splendide 500 d’epoca, accompagnati dalla musica della banda Città di Grosseto».

I corsi mascherati si terranno quindi l’8, il 15, il 22 con un biglietto fissato a 6 euro, l’ingresso è gratuito per bambini fino ai 12 anni: «La principale novità di quest’anno – dice ancora il presidente – è valorizzare la partecipazione dei bambini, ai quali è dedicata la festa di giovedì grasso che si terrà in piazza Eroe dei due mondi a partire dalle 15. Inoltre quest’anno premieremo anche le maschere dei bambini, senza una classifica, ma valorizzando la creatività e l’originalità. Quest’anno ritorna anche il sabato grasso al NewLine, festa che si terrà il 14 febbraio, durante la quale saranno premiate le maschere più belle. Tante iniziative, quindi, racchiuse in un programma molto ricco e articolato per la realizzazione del quale devo ringraziare prima di tutto l’amministrazione comunale per l’importante contributo e il supporto organizzativo, tutti i volontari e un ringraziamento speciale, come sempre, va ai nostri maestri carristi».

«Siamo pronti nuovamente per offrire uno spettacolo straordinario – sottolinea l’assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – che ravviva il nostro centro storico portando in scena una tra le nostre più antiche tradizioni che, ogni anno, si rinnova grazie all’impegno di tantissimi volontari e al genio dei nostri maestri carristi. Ringraziamo il presidente Stefanizzi e la sua squadra per l’importante lavoro di coordinamento di una manifestazione complessa e dalle tante sfaccettature che, al di là dello spettacolo, richiede mesi di preparazione, durante i quali in moltissimi sacrificano il proprio tempo libero per garantire la sopravvivenza di una delle feste più sentite dalla nostra comunità».

«Come amministrazione – aggiunge in conclusione il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – non facciamo mai mancare il nostro sostegno economico e supporto organizzativo a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno che, oltre a coinvolgere buona parte della nostra comunità, offre a Orbetello una vetrina importante anche durante la bassa stagione. Con il Carnevaletto la vita si riaccende e in centro arrivano tanto colore e tanta allegria.Un’atmosfera spensierata che ci fa tornare tutti un po’ bambini. Condivido anche io i ringraziamenti fatti dall’assessore Ottali e auguro a tutti buon Carnevaletto».