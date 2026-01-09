ORBETELLO – Due violazioni differenti, un abbandono di cartoni fuori da un cassonetto e un sacchetto di immondizia “di casa” gettato in un cestino in città. Due violazioni nel conferimento rifiuti avvenute nel comune di Orbetello e per cui, grazie alle indagini della Polizia municipale, sono stati individuati gli autori.

In entrambi casi l’osservazione delle telecamere ha portato all’individuazione di due mezzi, con relative targhe.

Nel caso dei cartoni l’abbandono era avvenuto nel periodo di Natale, davanti ai cassonetti sotto le Mura, in centro ad Orbetello. Le telecamere hanno rivelato che sono stati portati (e abbandonati) da l’auto di una ditta.

Nel cestino invece è stato lasciato un sacchetto di immondizia domestica. E in questo caso si tratta dell’auto di un privato.

Ora i due trasgressori verranno contattati e verrà elevata la multa per l’abbandono.

L’assessore all’ambiente Ivan Poccia, che ha seguito la questione, si è congratulato «con la Polizia municipale per aver individuato i responsabili di queste due violazioni. Nonostante le aree interessate non fossero coperte da telecamere dedicate, grazie a un’attenta attività di controllo, gli agenti hanno individuato i due presunti trasgressori. È doveroso stigmatizzare comportamenti che sottraggono tempo prezioso al lavoro quotidiano degli agenti. Un sentito ringraziamento al comandante Poggioli e a tutto il personale per professionalità e dedizione».