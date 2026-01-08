CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «La vicenda dell’ambulatorio medico di Buriano non può essere ridotta a uno scontro di dichiarazioni o a reazioni emotive. Qui è in gioco un servizio essenziale e la credibilità di chi governa nel garantire diritti fondamentali, a partire dalla salute. Per questo la Lista W Castiglione esprime pieno e convinto sostegno all’iniziativa promossa dalla Lista L’Alternativa, riconoscendone il valore politico e civico. Un’iniziativa che prova a dare risposte concrete dove l’amministrazione comunale ha mostrato ritardi e sottovalutazioni». A dirlo è Edoardo Mazzini (Fratelli d’Italia), consigliere comunale di W Castiglione, dopo che l’Alternativa ha lanciato una raccolta fondi per sistemare l’ambulatorio.

«Quando si arriva a parlare di persiane mancanti, locali inadeguati, riscaldamento e climatizzazione assenti significa che il problema esisteva da tempo – prosegue Mazzini -. L’iniziativa de L’Alternativa va sostenuta senza ambiguità, perché mette al centro i cittadini e non le polemiche. A questo sostegno politico si accompagna anche un impegno concreto: la Lista W Castiglione contribuirà all’iniziativa de L’Alternativa con un importo pari a quello da essa messo a disposizione, condividendone spirito e obiettivi».

«Se c’è bisogno di una raccolta fondi per rendere dignitoso un ambulatorio pubblico – prosegue Mazzini – allora il vero problema non è chi si attiva, ma perché l’amministrazione non sia intervenuta prima. Noi scegliamo di stare dalla parte delle soluzioni».

Sulla vicenda interviene anche Alfredo Cesario (Fdi), capogruppo W Castiglione che sottolinea il significato politico della scelta: «Contribuire all’iniziativa de L’Alternativa non è un gesto simbolico, ma una presa di posizione chiara. Nei borghi e nelle frazioni la salute pesa più delle polemiche. Qui servono meno reazioni nervose e più responsabilità amministrativa. La Lista W Castiglione continuerà a lavorare in modo unitario con le altre forze di opposizione ogni volta che l’obiettivo sarà difendere servizi essenziali e diritti concreti, senza farsi trascinare sul terreno dello scontro sterile. Buriano non ha bisogno di rabbia. Ha bisogno di risposte. E di fatti».