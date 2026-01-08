SIENA – Siena si è svegliata questa mattina sotto la neve, con Piazza del Campo completamente imbiancata, trasformata in uno scenario suggestivo che ha regalato immagini di rara bellezza. Il manto bianco ha avvolto il cuore della città, rendendo l’atmosfera quasi fiabesca e attirando fin dalle prime ore numerosi cittadini e visitatori.

(Foto: pagina Facebook Comune di Siena)

A causa delle condizioni meteo, il sindaco di Siena, Nicoletta Fabi,o ha disposto con apposita ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Una decisione che ha permesso a molti bambini di vivere una mattinata speciale, tra giochi e corse sulla neve proprio nella celebre piazza simbolo della città.

Nel frattempo sono in corso le operazioni di sicurezza e viabilità: circa 40 operatori tra personale comunale e Protezione Civile sono impegnati su tutto il territorio con mezzi spargisale e lame, al lavoro per liberare le principali arterie stradali e le vie secondarie, oltre a prevenire la formazione di ghiaccio. Attivata anche la Polizia Locale, che sta monitorando la situazione e regolando la circolazione nelle zone più critiche.

Le temperature minime registrate durante la notte hanno favorito la formazione di ghiaccio, soprattutto nelle aree ombreggiate e lungo le strade meno trafficate. I mezzi restano operativi per garantire la sicurezza, ma si invita comunque alla massima prudenza alla guida e negli spostamenti a piedi.

Resta in vigore l’allerta meteo gialla per rischio ghiaccio su tutta la Toscana fino alle ore 12, con la raccomandazione di prestare attenzione alle condizioni del fondo stradale e di seguire le indicazioni delle autorità competenti. Siena, intanto, si gode la magia della neve, tra sicurezza e meraviglia.