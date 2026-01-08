GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 8 gennaio 2026

Ariete energico: ma oggi serve più pazienza.

Toro, segno del giorno, sarà solido, coerente, rassicurante: oggi sei tu a portare equilibrio.

Consiglio escursione: esplora la zona della Pieve di Santa Cristina a Roccalbegna, tra spiritualità e natura: luogo ideale per ritrovare il tuo ritmo.

Gemelli dinamico: ma oggi serve un po’ più di profondità.

Cancro empatico: sai leggere gli altri con delicatezza.

Leone carismatico: oggi convinci con il cuore.

Vergine precisa: porti a termine un compito importante.

Bilancia saggia: sai quando è il momento di intervenire.

Scorpione profondo: ma oggi scegli la semplicità.

Sagittario vitale: ma meglio non strafare.

Capricorno metodico: costruisci senza distrarti.

Acquario ispirato: metti a fuoco una nuova direzione.

Pesci intuitivo: ascolta ciò che senti.