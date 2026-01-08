GROSSETO – Ancora in vista il settore giovanile femminile del Grifone. “La Commissione Tecnica della LND Toscana – ha diramato la società – ha ufficializzato i nominativi delle calciatrici convocate per l’allenamento in programma mercoledì 14 gennaio 2026, alle 14.00 allo Stadio Bozzi di Firenze. Agli ordini del Commissario Tecnico Fabrizio Ulivi prenderanno parte anche Maria Festelli, attaccante, e Sofia Domenichini, centrocampista, entrambe tesserate per la Juniores regionale femminile dell’US Grosseto 1912, allenata da mister Giovanni Ginanneschi. Un riconoscimento di grande valore, che premia il percorso di crescita delle due giovani biancorosse e certifica la qualità del lavoro svolto quotidianamente nel settore femminile”.

Il comunicato continua: “Il responsabile del settore femminile Rinaldo Carlicchi ha voluto commentare così la convocazione: “Queste chiamate sono motivo di grande orgoglio. Maria e Sofia rappresentano l’impegno, la serietà e la passione che cerchiamo di trasmettere ogni giorno alle nostre ragazze. Il settore femminile dell’US Grosseto è il frutto di un percorso costruito con pazienza, lavoro e tanta determinazione”. Parole di soddisfazione anche da parte del Presidente Francesco Lamioni, che ha voluto sottolineare il valore del progetto: “Siamo molto soddisfatti del grande lavoro che viene svolto nel settore femminile. Le nostre atlete sono seguite quotidianamente con attenzione e competenza per poter esprimere al meglio il loro potenziale. Un ringraziamento sincero va a tutto lo staff e a Rinaldo Carlicchi, che ha messo cuore, passione e dedizione in questa esperienza”. Un’altra tappa importante nel percorso di crescita del movimento femminile biancorosso, che continua a guardare al futuro con ambizione e identità”.