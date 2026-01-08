CASTELL’AZZARA – Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Castell’Azzara per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in via del Poggetto, martedì 13 gennaio.

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation Eu, sono in programma dalle 9 alle 12.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di Castell’Azzara. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 12.30.

