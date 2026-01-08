GROSSETO – “Al di là di come andrà la procedura per il concordato semplificato, quello che ci preme, come organizzazione sindacale da sempre informata e attiva nella vicenda, è che i posti di lavoro degli ex dipendenti di Latte Maremma siano preservati, dopo quello che i lavoratori stessi hanno già vissuto a causa della situazione che si è creata”.

Antonella Biondi, segretaria generale di Fai Cisl Grosseto commenta le ultime notizie pubblicate dalla stampa e richiama, tutti i soggetti coinvolti, a un’assunzione di responsabilità.

“Con l’affitto del ramo di azienda da parte di Granarolo, avvenuta dal 1° aprile 2024 e ha permesso di salvaguardare i posti di lavoro delle 34 attualmente delle persone occupate, tra operai e impiegati a tempo indeterminato, tutti iscritti alla Fai Cisl, e quindi, per noi, rimane un risultato importante, che non possiamo dimenticare”.

Biondi ricorda come “L’accordo sottoscritto ha permesso di portare avanti l’attività, superando la grave crisi del Consorzio produttori Latte Maremma. Adesso, in attesa di conoscere gli esiti dell’iter in corso, vogliamo rassicurare i lavoratori e ribadire il nostro impegno per tutelare l’occupazione non solo dell’azienda, ma anche dell’indotto e, più in generale, del territorio. Ci auguriamo che la collaborazione trovata in passato continui ad esserci e che il futuro di questo importante settore della nostra economia, non sia messo a rischio”.