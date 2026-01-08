PIOMBINO – I vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Piombino, supportati da una squadra proveniente da Follonica, sono intervenuti a partire dalle ore 13 a Piombino in un condominio in via Fiume, per l’incendio scaturito dal materiale stipato in un locale comune al piano terra.

A causa del calore e del fumo sprigionato dall’incendio che ha invaso il vano scale condominiale, è stata necessaria l’evacuazione di 19 appartamenti per un totale e 82 persone, cinque delle quali sono state prese in carico dai sanitari per accertamenti.

Il Comune sta provvedendo a trovare un alloggio per le famiglie evacuate.

Sul posto quattro automezzi e dieci unità dei Vigili del fuoco.