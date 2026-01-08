PIOMBINO – Il Comune di Piombino rende noto che è stato pubblicato il bando di concorso per la selezione di due istruttori tecnici a tempo pieno e indeterminato.

Le figure professionali saranno inserite rispettivamente: nel Settore 4: Lavori pubblici, nel Settore 5: Pianificazione territoriale ed economica. Il bando è consultabile sia sulla piattaforma InPA sia nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 29 gennaio.

Di seguito i link diretti: InPA: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=26bb2d4f6c3d4d4b854634e20fd67d21

Amministrazione Trasparente: https://trasparenza.comune.piombino.li.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_24230_639_1.html