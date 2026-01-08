FOLLONICA – Situazione complicata per l’edificio all’Ex Ilva, all’entrata del piazzale del Teatro Fonderia Leopolda. Nel pomeriggio di mercoledì 7 i Vigili del fuoco hanno eseguito dei controlli all’interno, con il supporto della Polizia municipale e dei Carabinieri, e il responso è stato tutt’altro che positivo.

La decisione è stata infatti quella di allontanare gli inquilini per la loro sicurezza, come sottolinea il vicesindaco Danilo Baietti: «In seguito al sopralluogo dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine sono stati posti i sigilli all’entrata delle abitazioni. Ci hanno fatto sapere che hanno trovato una condizione di inagibilità dei locali, per cui è in itinere l’ordinanza per l’inagibilità dell’immobile».

Per quanto riguarda gli inquilini dovranno esserci quindi soluzioni abitative differenti: «I soggetti presenti all’interno sono stati allontanati per la loro sicurezza – ha affermato Baietti -. Ci siamo attivati per trovare situazioni alternative di domicilio per loro».

La condizione degli edifici presenti nella zona dell’Ex Ilva è ormai nota ai follonichesi: in molti casi si tratta di locali trascurati e con situazioni abitative non regolari. La speranza è che si possano trovare soluzioni sia per gli abitanti sia per una zona centrale che meriterebbe di essere riqualificata nella sua interezza.