SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora, nell’ambito delle politiche a sostegno del tessuto produttivo locale e del turismo, ha pubblicato un bando che prevede l’erogazione di contributi economici per le attività esistenti e per incentivare l’apertura di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio.

La dotazione complessiva del fondo destinato al bando è di 180mila euro.

La misura rientra nel Piano di sviluppo del commercio 2025-2027 approvato dalla Giunta comunale lo scorso 6 dicembre. Il bando è rivolto a singoli cittadini o imprese (esistenti o da costituire) con sede legale dell’attività o con unità operativa nel comune di Santa Fiora, in grado di garantire un’apertura di almeno 5 giorni a settimana per 10 mesi all’anno.

Per presentare la domanda di contributo è necessario essere in regola dal punto di vista contributivo e fiscale e non avere procedimenti in corso, o atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche. Nel caso di singoli cittadini che intendano avviare una nuova impresa devono impegnarsi a costituirla entro e non oltre i 30 giorni dalla risultanza positiva di ammissione al contributo. Il contributo avrà un’intensità massima pari al 30 per cento delle spese complessive del progetto, le quali dovranno avere un ammontare minimo rendicontabile di 2mila euro. Il massimale dipende dal tipo di attività realizzata. Infatti, in attuazione del Piano di Sviluppo del Commercio, il Comune ha individuato alcune attività di cui c’è particolare necessità nel capoluogo, per le quali sono stati decisi appositi massimali, mentre per le altre attività (nuove o esistenti) è previsto un massimale di 5mila euro di contributo per ogni domanda.

Sono due le linee di finanziamento: la linea 1 “nuove attività nel capoluogo” prevede nel caso dell’apertura di un ristorante l’erogazione di un contributo massimo di 25mila euro; nel caso di apertura di un nuovo forno o pasticceria l’erogazione di un contributo massimo di 30mila euro; nel caso di apertura di un’attività di produzione e commercio al dettaglio di prodotti locali e alimenti a marchio biologico, un contributo massimo di 10mila euro; nel caso di un’attività di creazioni artistiche e artigianali di prodotti non commestibili e profumi legati al nome di Santa Fiora, 10mila euro; nel caso della nuova apertura di un’edicola o cartolibreria, vendita di articoli culturali e ricreativi un contributo massimo di 5mila euro. Lo stesso contributo massimo di 5mila euro è erogabile nel caso di apertura di un nuovo negozio di giocattoli; abbigliamento adulti; abbigliamento bambini; articoli da regalo per la casa; commercio al dettaglio di beni di seconda mano.

La linea 2 “attività esistenti o nuove in tutte il territorio comunale”: per l’apertura di nuove attività di tutte le tipologie e per l’ampliamento di attività esistenti nella categoria articoli da regalo per la casa, abbigliamento e giocattoli è previsto un contributo massimo di 5mila euro a domanda.

Le attività dovranno restare aperte per minimo 3 anni dalla data di conclusione del programma di investimento, pena la revoca del finanziamento e la restituzione di quanto percepito. Il massimale di ogni contributo è ridotto del 50% qualora le attività vengano insediate in immobili di proprietà comunale, giacché il Comune sta procedendo all’acquisto di alcuni fondi commerciali nel capoluogo.

Tra le spese ammissibili: la ristrutturazione di immobili; l’eliminazione di barriere architettoniche, le spese di avvio di nuove imprese, il rinnovo e adeguamento di impianti e macchinari, il leasing con patto di acquisto, interventi di efficientamento energetico.

La domanda deve essere presentata seguendo le indicazioni del bando entro e non oltre le ore 23.59 del 30 giugno 2026.

Al seguente link l’avviso integrale e la relativa modulistica: https://www.comune.santafiora.gr.it/novita/avvisi/bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-imprese-comune-di-santa-fiora-2025