SANTA FIORA – Il campionato d’inverno Uisp di mountain bike 2026 arriva all’ultimo atto: domenica 11 gennaio il circuito si chiuderà a Santa Fiora, con la quarta prova in programma nella località di Bagnore, che assegnerà gli ultimi punti pesanti e definirà le classifiche finali.​Il ritrovo per atleti e accompagnatori è fissato a Bagnore, frazione di Santa Fiora, dove dalle 8.30 alle 9.45 saranno aperte le iscrizioni e le operazioni preliminari. Alle 10 è prevista la partenza ufficiale della gara, con i biker chiamati ad affrontare il tracciato disegnato dal gruppo mtb Santa Fiora sui sentieri della zona.​

Al termine della prova, il quartier generale della manifestazione si sposterà al circolino Le Bagnore, dove dalle 12 sarà servita la polenta e dove si svolgeranno le premiazioni finali del campionato, insieme ai servizi di doccia per gli atleti. Per contatti e informazioni 340 0682115 e 349 4972152.