SANTA FIORA – Il campionato d’inverno Uisp di mountain bike 2026 arriva all’ultimo atto: domenica 11 gennaio il circuito si chiuderà a Santa Fiora, con la quarta prova in programma nella località di Bagnore, che assegnerà gli ultimi punti pesanti e definirà le classifiche finali.Il ritrovo per atleti e accompagnatori è fissato a Bagnore, frazione di Santa Fiora, dove dalle 8.30 alle 9.45 saranno aperte le iscrizioni e le operazioni preliminari. Alle 10 è prevista la partenza ufficiale della gara, con i biker chiamati ad affrontare il tracciato disegnato dal gruppo mtb Santa Fiora sui sentieri della zona.
Al termine della prova, il quartier generale della manifestazione si sposterà al circolino Le Bagnore, dove dalle 12 sarà servita la polenta e dove si svolgeranno le premiazioni finali del campionato, insieme ai servizi di doccia per gli atleti. Per contatti e informazioni 340 0682115 e 349 4972152.