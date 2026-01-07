GROSSETO – Storica vittoria per la Gea Basketball Grosseto che supera il Valdelsa Basket (76-55) nella finalissima disputata martedì sera al Palasport di via Austria e mette in bacheca per la prima volta nella sua storia decennale la Coppa Toscana-Trofeo Franco Bugliesi (foto di Stefano Venezia).

I ragazzi di Silvio Andreozzi, che hanno completato l’opera iniziata a settembre, superando prima Poggibonsi e poi Valdelsa, per aggiudicarsi la targa consegnata dal presidente della Fip regionale Massimo Faraoni al capitano Edoardo Furi, hanno risolto il match con il quintetto guidato da Simone Lambardi, che in semifinale ha avuto la meglio di Monteroni, tra il secondo e il terzo quarto, sfoderando come al solito un attacco straripante, con cinque giocatori in doppia cifra. La curiosità è che i grossetani hanno chiuso i quaranta minuti con più canestri tra tre punti (14/42) che da due punti (12/21), dimostrando la loro superiorità. Valdelsa è riuscito a rimanere sulla scia del Grosseto per tutto il primo quarto, chiudendo a -5, ma già all’intervallo si è trovato a recuperare dodici lunghezze. Furi e compagni hanno dilagato nel terzo tempino, spedendo il quintetto di Colle a -27. Un trionfo che porta la firma di un gruppo che continua a macinare vittorie (è arrivato a diciassette su diciannove, compresi i cinque di Coppa Toscana).

“Grandissima partita, in difesa e in attacco – ha commentato Andreozzi – con piccole sbavature. E’ stata una grande prestazione di squadra. E’ un onore allenare questi ragazzi, sono orgoglioso di loro”.

“E’ la vittoria della squadra – aggiunge il capitano Edoardo Furi, semplicemente fantastico contro Valdelsa – siamo stati strepitosi. Stiamo lavorando da agosto per ottenere questo successo. Non ci ha fermato nemmeno una settimana difficile, piena di malanni. Ci siamo compattati e abbiamo dato il massimo per vincere”.

Nel tempino iniziale la Gea subisce subito un canestro da sotto di Iozzi, poi infila un parziale di 9-0, complici anche i canestri da tre punti di Banchi e Furi. Tilli riavvicina i senesi con due tiri dalla lunga distanza e, dopo un’altra “bomba” di Banchi, arriva il -1 firmato da Seneca. Un canestro da sotto di Ense e i liberi di Banchi consentono al Grosseto di andare al primo riposo sopra di 5 lunghezze.

Nei primi 4′ del secondo quarto la Gea dà una bella spallata al match, portandosi sul +16 (29-13) con due canestri da sotto di Ense, due liberi di Banchi, una galoppata di Scurti e una tripla di Liberati. Valdelsa non sta a guardare e si riporta a -9, ma due magie di Mari mandano al riposo il Grosseto sul +12.

Nella ripresa la Gea parte forte con i canestri da tre di Liberati e Mari e il contropiede di Banchi che vale il massimo vantaggio sul 45-27. Il quintetto senese prova a reagire, ma trova sempre la reazione dei grossetani, che a 3′ dalla fine del terzo periodo, dopo la terza tripla di un Furi ispirato e la penetrazione di Ense, vola a +24 (60-36), prima di chiudere praticamente la gara con la magia di Liberati per il +27.

Senza storia gli ultimi dieci minuti, con Silvio Andreozzi che nelle ultime battute ha messo in campo i tre cuccioli, Venezia, Grascelli e Fommei.

Una curiosità: Dario Romboli, che nella finale non è stato utilizzato, ha messo in bacheca la seconda Coppa Toscana personale, dopo quella ottenuta nel 2015 con il Basket Grosseto di Pablo Crudeli. Una bella soddisfazione per un giocatore che ha il pregio di farsi trovare pronto quando il coach lo chiama.

Finale Coppa Toscana, Valdelsa Basket-Gea Grosseto 55-76

VALDELSA: Caniglia 1, Lorenzoni 6, Manetti, Tilli 17, Seneca 9, Angeli 9, Iozzi 9, Peruzzi, Nadorini 2, Lenzi, Bruni 2, Cuciniello. All. Simone Lambardi

GEA GROSSETO: Banchi 12, Scurti 9, Fommei, Ignarra 1, Furi 15, Liberati 16, Malentacchi, Romboli, Ense 12, Mari 11, Grascelli, Venezia. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRI: Alessio Picchi e Filippo Rite.

PARZIALI: 13-18, 25-37; 41-68