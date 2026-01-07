GROSSETO – Un uomo che difficilmente accettava un no. Un rapporto burrascoso ormai finito, anche se la presenza di figli aveva portato la coppia a non chiudere totalmente, continuano a sentirsi.

Questo almeno sino a quando la situazione non è degenerata.

I fatti risalgono alla fine del 2021. La coppia (ormai ex) era andata a cena per discutere di alcuni particolari che riguardavano uno dei figli.

Quando la cena era finita l’uomo aveva proposto alla ex moglie di fermarsi a casa sua. «È tardi. Ti riaccompagno domani» avrebbe detto. La donna aveva accettato, ma una volta in casa lui era passato subito alle avances prima e infine, visto il diniego di lei, alla violenza sessuale vera e propria.

La donna, assistita dall’avvocato Mimmo Fiorani, aveva sporto denuncia e oggi, dopo un lungo processo, è arrivata la sentenza. L’ex marito, rappresentato dall’avvocato Laura Pacenti, è stato condannato a tre anni.