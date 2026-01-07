MARINA DI GROSSETO – Inizio del nuovo anno da ricordare per le Under 18 di coach Brizzi conquista la prima vittoria del 2026 in trasferta a Marina di Grosseto contro l’Invicta Volley, imponendosi con un netto 3-0 e rinsaldano il primato in classifica (foto di Luca Sansone). Nonostante alcune assenze importanti, il sestetto di coach Brizzi ha portato dignitosamente a casa il risultato; prestazione non ottima, sicuramente con tanti errori evitabili, ma con del positivo da segnalare: buona infatti la prova di Matilda Marzocchi, che ritrova ritmo e continuità, dando un contributo prezioso alla prestazione di squadra e bene anche l’intesa dei palleggiatori con i nostri centrali che a tratti hanno mostrato un gioco decisamente di un’altra categoria. Ora subito a lavoro in palestra perché giovedì prossimo le grossetane saranno di nuovo in campo a San Vincenzo contro il New Volley.