GROSSETO – Sesta vittoria stagionale per il Circolo Pattinatori Grosseto che batte 4-2 sulla pista amica di via Mercurio il Giovinazzo, al termine di una sfida tutt’altro che facile. I ragazzi di Massimo Mariotti hanno creato tante occasioni, ma non sono riusciti a capitalizzare, anche per un pizzico di sfortuna, con diversi pali e traverse. “C’è da essere contenti e soddisfatti – commenta il tecnico grossetano – perché siamo settimi alla fine del girone d’andata con 20 punti, abbiamo il pass per i quarti di Coppa Italia. Se guardo tutto il girone di andata probabilmente meritavamo di girare a venticinque punti. Se guardo indietro vedo però che ci sono molte più squadre dell’anno scorso e sarebbe importante avere un aiuto più concreto da parte della cittadinanza, dalle persone che possono dare qualcosa anche a una realtà che disputa un campionato nazionale. C’è un gruppo di ragazzi che stanno facendo bene e sarebbe un peccato non riuscire a mantenere il giocattolo a questi livelli”.

Nella gara di martedì sulla pista di via Mercurio il Grosseto prende subito in mano le redini del gioco, creando diverse occasioni, ma deve aspettare l’8′ per passare in vantaggio: Saavedra vince un contrasto sulla destra e serve al centro Sillero che fa un passo e mette la sfera alla sinistra di Dangelico. In inferiorità numerica per l’espulsione di Barbieri, all’11’ Barragan si procura un rigore, che Vargas manda a sbattere sui gambali del portiere pugliese. Il Grosseto rischia grosso sul palo di Correa, ma continua ad offendere alla ricerca del raddoppio con Sillero e Saavedra, ma al 16′, in contropiede arriva il pareggio di Cardoso su suggerimento di Clavel. Il Cp insiste, ma i pugliesi, che sembrano aver cambiato marcia con il ritorno di Pino Marzella in panchina, riescono a contenere gli attacchi locali. L’ultimo minuto del primo tempo viene giocato tre contro tre, con Paghi che si vede negare la possibilità di riportare in vantaggio il Cp.

Il Grosseto torna avanti in apertura di ripresa, dopo appena 1’14, grazie a Barragan, che mette in rete servito da Saavedra. Al 14′ è Saavedra a mandare la palla sul palo. A 8′ dalla fine un miracolo di Dangelico, con la complicità del palo e della traversa, nega a Paghi la prima segnatura dell’anno. Al 19′ il Grosseto usufruisce del secondo tiro diretto di serata: lo batte Saavedra che mette a sedere il portiere biancoverde, ma poi spara sopra la traversa. A 4’43 Scarso si oppone con il corpo al tiro diretto di Cardoso, concesso per il decimo fallo locale. Le emozioni non sono finite: al 22′, con un tiro dalla distanza Correa trova il 2-2, ma capitan Saavedra, dopo dodici secondi fa esplodere nuovamente di gioia i tifosi mettendo in rete il 3-2. A due secondi dalla fine, a porta vuota (il Giovinazzo stava giocando con cinque giocatori d’azione), accompagna in rete la palla del 4-2 (foto di Elisa Giacomi).

Circolo Pattinatori Grosseto-Indeco Giovinazzo 4-2

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

INDECO GIOVINAZZO: Dangelico, Cunha; Amato, Destasi, De Bari, Correa, Cardoso, Clavel, Mezzina, Monticelli. All. Pino Marzella.

ARBITRI: Massimiliano Carmazzi e Luca Molli.

RETI: nel p.t. 7’16 Sillero, 15’04 Cardoso; nel s.t. 1’14 Barragan, 21’19 Correa, 21’31 Saavedra, 24’58 Sillero.

NOTE: espulsi nel p.t Barbieri 9’48, Barragan 23’34, Cardoso a 23’52.