Foto di repertorio

MAGLIANO IN TOSCANA – “Profonda preoccupazione”. Questo il sentimento principale espresso da Mirella Pastorelli, presidente del Comitato Pastori d’Italia, riguardo alle recenti aggressioni subite dall’azienda Poggio Danese in località Pereta (comune di Magliano in Toscana) di Emanuele Guidi.

“In pochi giorni, l’azienda ha subito due gravi attacchi, con la perdita di ben dieci pecore (otto in un episodio e due in un altro) – sottolinea la presidente -. Questo è un disastro senza precedenti, che mette a rischio la sopravvivenza stessa dell’azienda e la tranquillità dei nostri pastori”.

Pastorelli chiede al Governo: “Cosa sta facendo per proteggere le aziende agricole e i pastori? Come è possibile che questi episodi si ripetano con tale frequenza?”. In particolare, sollecita il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ad “accelerare i tempi affinché l’Italia recepisca il declassamento del lupo già approvato in Comunità europea. Gli Stati membri che fanno parte della Ce hanno avuto sempre a cuore i propri pastori e per questo si sono attivati da molto tempo per andare in deroga ogni volta che succedono predazioni, come previsto dall’articolo 16 della Direttiva Habitat. Purtroppo, l’Italia non ha mai avuto la stessa sensibilità e non ha mai permesso l’adozione di misure efficaci per proteggere la pastorizia”.

“È inaccettabile che i nostri pastori debbano subire queste perdite senza che lo Stato prenda misure concrete per tutelarli – conclude -. Urgono risposte e azioni concrete per garantire la sicurezza e la tutela del lavoro degli allevatori al fine di tutelare un settore fiore all’occhiello dell’Italia”.