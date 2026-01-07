MONTIERI – La situazione più critica sul fronte del maltempo e freddo per la provincia di Grosseto ha riguardato il comune di Montieri. Qui le temperature nella giornata di oggi sono arrivate anche a -5 gradi centigradi.

Per far fronte ai disagi e alle difficoltà provocate dalle neve sono entrati in azione i volontari della Vab. «In un contesto non semplice, climatico ed organizzativo, spiegano dall’amministrazione comunale di Montieri che per la giornata di oggi aveva deciso la chiusura delle scuole, dal primo pomeriggio di ieri e fino a tarda sera, sotto il coordinamento del nostro vicesindaco, abbiamo operato senza sosta».

«Un grazie, profondo, alla Vab Colline Metallifere! Persone dal cuore grande che rispondono sempre presenti nei momenti di bisogno. Perdurano temperature e quindi ghiaccio ovviamente, soprattutto nelle zone più esposte, e soprattutto a sera ed al mattino presto. Da venerdì dovremo assistere ad un rialzo delle temperature. Stiamo procedendo alla salatura di vie e strade comunali facendo il massimo per allievare gli ovvi disagi che ci sono stati, ci sono e ci saranno».